Vysvobození… Protože, čím více zajíců honíte, tím méně jich chytíte. Pardubičtí myslivci teď mohou být v klidu, protože jeden už se chytit dá. V jejich případě trefit oranžovým míčem… Samozřejmě, že nikdo není rád, když nevypracuje dlouho dopředu zadaný úkol. Vedení Beksy si totiž dalo do smlouvy s hráči a trenéry na tuto sezonu „podmínku“, že dosáhnou tří cílů: kvalifikují se do závěrečných turnajů v Alpe Adria Cupu a Českém pohárů a v Kooperativa NBL se po letech sucha vrátí k medaili. Ve dvou předchozích sezonách první dva plány splnili, ale ten nejdůležitější ne. Co kdyby teď tomu bylo naopak?

Jednalo se o souboj smutných poražených z Alpe Adria Cupu. Jenže zatímco Kolín mohl s vyřazením ve Vídni po těsném domácím vítězství tak trochu počítat, Pardubice byly po promrhání čtrnáctibodového náskoku z domácího utkání hodně dole. Do toho cestování z východu Slovenska také k pohodě nepřispělo.

Však také v úvodu čtvrtfinále jako by na Bekse ležel stín z nepovedeného předešlého čtvrtfinále. Pět minut nedokázala dopravit míč do koše. Kolín se ujal vedení 6:0, ale díky dobře fungující obraně se hosté urychleně vrátili do hry. Dostali se do plusu, ovšem k jejich smůle pouze v úseku mezi sedmou a jedenáctou minutou. Ve druhé čtvrtině totiž Středočeši rozpoutali útočné peklo, jehož výsledkem bylo šestatřicet bodů v pardubické obroučce. Plná polovina padla ze střel za trojkovým obloukem. Nejlepší defenziva ligové soutěže v tu chvíli byla na padrť. Aby toho nebylo málo, hostům zcela selhaly pokusy z čáry trestného hodu.

„První čtvrtina, i přes počáteční střelecké trápení, nebyla z naší strany úplně špatná. Jenže potom zase přišel náš výpadek, kdy Kolín odskočil do vedení o deset a více bodů. My teď nejsme v takové pohodě a rozpoložení, abychom se dostali zpět do takového zápasu,“ krčil rameny pardubický guard Petr Šafarčík.

Zmar jeho týmu pokračoval i po změně stran. A před koncem třetího kvartálu vedli Medvědi hrozivým způsobem (71:47). Na to se už nemohl dívat pardubický kapitán Švrdlík a zavelel ke stíhací jízdě. V závěrečné čtvrtině se KVIS přitáhl na devět bodů (69:78) ale drama už ze zápas vyrobit nestihl. Hlavně proto, že při možnosti srovnání stavu dvě minuty střelecky ani nepípl.

„Ve druhém poločase jsme to alespoň nezabalili, což je takové malé pozitivum. Dokázali jsme utkání malinko zdramatizovat, ale Kolín ho měl pod kontrolou. My jsme teď dole, asi nejvíc za tuto sezonu a je to jen na nás hráčích, abychom se z toho vyhrabali. Máme před sebou už jen ligovou soutěž a my se musíme zkoncentrovat a věřit, že se to zase obrátí. A vrátíme se na tu vlnu, na které jsme jeli před měsícem,” nevěší hlavu Šafarčík.

Čtvrtfinále Českého poháru

BC Geosan Kolín - BK KVIS Pardubice 87:76 (16:18, 52:37, 74:55). Body: Číž 18, Mareš 16, Lošonský a Šiška po 13, Petráš 12, Novotný 8, Jelínek 5, Křivánek 2 - Švrdlík 18, Šafarčík a Vyoral po 14, Rikić 11, Neal 9, Čolak 7, Štěrba 3. Fauly: 18:23. Trestné hody: 24/20 – 14/9. Trojky: 11:9. Doskoky: 31:31. Diváci: 582.

Dino Repeša, hlavní kouč BK KVIS Pardubice

„Domácí od začátku zápasu hráli lépe než my. Byli koncentrovanější, speciálně v útoku. Vypracovali si vysoký náskok. My jsme nedělali dobré fauly, Kolín je kvalitní tým, proměnil i nějaké těžké střely a vedl až o dvacet čtyři bodů. Bylo to stejné jako ve Spišské Nové Vsi. Odehráli jsme dobrou první čtvrtinu, dobře jsme bránili, ale bohužel jsme pět minut nedali koš, přitom jsme měli dost volných střel. Šance vést vyšším než pětibodovým rozdílem byla, ale místo toho jsme si na konci této části, při posledním útoku Kolína, pomáhali z první přihrávky a udělali faul při tříbodové střele. Byli jsme pět v plusu a za chvíli jsme se ocitl deset v minusu. Kluci věřili, že se můžeme vrátit zpátky. Začali jsme na soupeře více tlačit, šli jsme na minus osm, ale už neměli více energie vrátit zápas do dramatičtější koncovky. Skončili jsme ve dvou pohárech, takže se teď stoprocentně můžeme soustředit na ligu. Nemáme moc času na trénink, do středečního utkání s Ústím nad Labem zvládneme dva tréninky. Jako vždy uděláme analýzu utkání a věříme, že to bude lepší. Doufám také, že se vrátí zpátky do hry David Pekárek. Možná jsou tyto výsledky signálem, jak důležitým hráčem pro nás je…