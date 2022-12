V první čtvrtině si hosté pomáhali útočným doskokem a proměňováním druhých šancí. Naopak domácí podržela střelba z dálky. Ve druhém kvartálu se Beksa snažila odskočit výraznějším rozdílem, ale rakouský tým se jí nechtěl pustit.

V průběhu třetí desetiminutovky se Pardubice poprvé prokousaly k desetibodovému náskoky (57:47). Jenže reakce soupeře byla brutální. Do závěrečné epochy vstupoval v plusu. V ní ale hosté zadrátovali svůj koš a dovedli zápas k vítěznému ,konci.

„Chyběl nám Tomáš Vyoral, což je v poslední době možná náš nejlepší hráč, ale dokázali jsme tento zápas zvládnout, za což jsme samozřejmě rádi. Oberwart v poslední čtvrtině neatakoval tak dobře naši zónovou obranu, to, myslím, rozhodlo. Bylo to od nás velké riziko, protože domácí dali za první tři čtvrtiny spoustu trojek, ale jak jsme přešli do zónové obrany, už se netrefili. To je ale basket: někdy je logický, někdy ne, a teď nebyl,“ pousmál se trenér Dino Repeša.

Pardubičtí basketbalisté vyrukovali na soupeře nezvykle se zónou, nikoliv osobním bráněním.

„Museli jsme hrát zónovou obranu, protože jsme trochu unavení. Máme ale výsledek, jaký jsme chtěli a jsme šťastní, že jsme skončili první ve skupině,“ konstatoval potěšeně Repeša.

David Pekárek: "Obrana ve čtvrté čtvrtině? Takhle chceme bránit!"

Oberwart nás velmi dlouho trápil zejména zásluhou vynikající střelby z dálky, v úvodních 27 minutách nám nasypal 13 trojek! Jak těžko se proti takto skvěle střílejícímu soupeři hrálo?

"Jak říkáš, domácí stříleli s velice vysokou úspěšností za 3 body, což nám dělalo v prvním poločase i v části třetí čtvrtiny ohromný problém. Za první půli jsme sice dali 47 bodů, ale soupeř 42, díky trojkám se držel. My jsme určitě nemohli být spokojeni s tím, jak jsme v této části zápasu bránili."



Zkraje třetí čtvrtiny jsme se i díky tvému výraznému bodovému příspěvku odpoutali poprvé v utkání na 10 bodů, ale Gunners záhy trefili v rychlém sledu další 3 trojky a dostali se do 5bodového vedení. Bylo složité tyto momenty ustát?

"Určitě to nebylo jednoduché, soupeř byl v tu chvíli nahoře. Jsem moc rád, že jsme se s tím úspěšně poprali, dokázali se vrátit zpátky do zápasu a v dalším průběhu ho znovu otočit v náš prospěch."



Jaké faktory bys označil za klíčové v rozhodné poslední čtvrtině?

"Začali jsme dobře bránit, fakt dobře. Pohlídali jsme si i doskok, takže jsme soupeři nedávali víc šancí ke skórování. V útoku jsme hráli dostatečně trpělivě, přesně to, co jsme chtěli, a přineslo to své ovoce."



Zmínil jsi zlepšenou obranu: v úvodní pětiminutovce čtvrté čtvrtiny jsme získali 5 míčů a v tomto úseku jsme domácí udrželi na pouhých 2 bodech. Fungovala defenzíva podle našich představ?

"Myslím si, že na konci třetí čtvrtiny a v celé čtvrté čtvrtině jsme bránili tak, jak chceme v letošní sezoně bránit. Právě obrana byla důvodem, že zbytek zápasu od konce třetí čtvrtiny jsme vyhráli o 16 bodů."



Zatímco my jsme hráli s vědomím jistého postupu do play-off, Oberwart už živil jen teoretickou naději, přesto se jednalo o velice fyzický zápas. Je pro nás vítězství o to cennější?

"Nehledě na to, jak jsme na tom v tabulce, jsme chtěli vyhrát. Každý zápas je pro nás důležitý, pokaždé chceme vyhrát. V každém případě jsme rádi, že jsme to v Rakousku zvládli, získali jsme páté vítězství a teď už se zase budeme dívat dál, dopředu."