Úvodní rozskok vyhrál Děčín a vedení se ujal už po šesti vteřinách, kdy nájezd proměnil Matěj Svoboda. Domácí odpověděli po pěti body v řadě a celou první čtvrtinu se udržovali v plusu. Na prvních deseti bodech Beksy se podílela hned osmi body její nová akvizice David Pekárek. Děčínský prapor držel Damonte Dodd, který šesti body za sebou nedovolil soupeři vyšší náskok. Pardubičtí se přeci jen utrhli na rozdíl sedmi bodů. Jejich radost však měla jepičí život, protože Válečníci se rozstříleli za trojkovým obloukem. Čtyři různí střelci vrátili svůj celek do lehkého vedení. Poslední slovo v úvodní epoše ale měl Petr Šafarčík. Ta skončila smírem. Také domácí zaznamenali čtyři přesné dalekonosné střely. Tři z nich měl na svědomí David Pekárek.

Pardubice si přichystaly rozhodující úder celého utkání na úvod druhého kvartálu. Za dvě minuty se propracovaly do devítibodového vedení. Armex dal první koš po více než čtyřech minutách. Vzápětí už ztrácel dvojciferně. Trenér Tomáš Grepl si do pěti minut odčerpal oba povolené oddechové časy. Po tom druhém jeho svěřenci snížili manko na sedm. V utkání naposledy, neboť jáma na jejich straně se spíše prohlubovala. A když si vzal dvakrát po sobě slovo Tomáš Vyoral, tak Beska vedla už o čtrnáct. Nejvyšší rozdíl činil bodů šestnáct po trojce Phila Henryho. V závěru prvního poločasu se hosté přeci jen trochu spravili a do třetího dějství vstupovali s dvanáctibodovým minusem. Domácí kromě ještě lepšího náskoku ztratili také Petra Šafarčíka, který se po jednom z několika nájezdů pod koš chytil za tříslo.

Po změně stran se vývoj hry ani skóre příliš neměnil. Pardubice byly tím dominantnějším celkem, Děčín držely ve hře pouze nájezdy tanku jménem Damonte Dodd a trojky Matěje Svobody. Přesto si Východočeši drželi po drtivou většinu doby dvojciferný náskok. Nezabrzdil je ani odchod do té doby nejlepšího střelce Davida Pekárka, kterého stáhl trenér Dino Repeša kvůli čtyřem osobním chybám. Roli tahouna po něm převzal Tomáš Vyoral, který se rychle vyhoupl na dvojciferné číslo v kolonce bodů. Rovněž Děčín přistihl ve svém týmu čtyřfaulového hříšníka jménem Eduard Kotásek. Tři minuty před koncem třetího kvartálu posunul vedení domácích na šestnáct Dantez Walton. Děčín znovu zabojoval a za chvíli prohrával „jen“ o deset. Nakonec stejně jako úvodní část skončila i ta třetí plichtou.

V závěrečném období pardubická snaha neutuchala. Ba naopak. Každý hráč se chtěl prosadit, a tak skóre, když nerostlo, tak zůstávalo zhruba v patnáctibodovém plusu. Hosté se snažili odejít se vztyčenou hlavou, ale v tomto utkání prostě byli horší. V samotném závěru se pardubičtí dlouháni uložili na dvacetibodový polštář. A mnoho nechybělo k tomu, aby vyprovodili Děčín z haly Dašická potupnou stovkou.

Dino Repeša, trenér Pardubic:

"Gratuluji mým hráčům k vítězství a stejně bych chtěl poděkovat i divákům, kterých přišlo hodně - pro nás to bylo velmi důležité. Děkuji tedy fan klubu i všem ostatním fanouškům. První zápas sezony pro nás byl těžký. Děčínu chyběl velmi důležitý hráč Tomáš Pomikálek, my jsme zase ve druhé čtvrtině ztratili Petra Šafarčíka. Speciálně v první čtvrtině tlak na míč a celkově naše obrana nebyla na levelu, jaký bychom chtěli a jak pracujeme na trénincích, ale v druhém poločase se to zlepšilo a díky tomu jsme hráli jednodušší poslední čtvrtinu. Důvod, proč jsem velmi šťastný, je našich 27 asistencí. Měli jsme spoustu extra pasů, spolupráce v útoku nám fungovala."



Dantez Walton, hráč Pardubic:

"S výkonem, který jsme předvedli, můžeme být spokojeni. Byl to velmi fyzický zápas, v němž jsme měli nějaké problémy, ale dokázali jsme se s nimi vypořádat. Mezi klíčové faktory, které rozhodly o našem vítězství, bych zařadil naši fyzičnost a to, že jsme zvítězili na doskoku, právě na něj jsme se hodně připravovali a soustředili. Pro mě osobně to byl skvělý zápas, atmosféra byla ještě lepší než jsem čekal. Už se těším na další utkání."



Tomáš Grepl, trenér Děčína:

"Odehráli jsme velmi dobře první čtvrtinu, Pardubice v ní dokonce vyrovnávaly až v poslední vteřině. V druhé čtvrtině jsme se částečně drželi, ale Tomáš Vyoral a Phil Henry slepenými trojkami zařídili Pardubicím odskočení, takže domácí v poločase vedli o 12 bodů. S tímhle deficitem jsme věděli, že bude těžké něco dělat, nicméně pořád jsme se drželi na dostřel. Nedokázali jsme se ale dostat pod rozdíl 10 bodů a na konci Pardubice prokázaly svoji velkou kvalitu. My můžeme být spokojeni s částí zápasu, ale v tuhle chvíli Pardubice jsou lepší tým a zaslouženě vyhrály."



Matěj Svoboda, hráč Děčína:

"Těžko se mi to hodnotí, protože pro nás je to druhá prohra v řadě. Věděli jsme, že nejsme favority, ale přesto si myslím, že zápas mohl dopadnout jinak. Nebudu nic říkat k soupeři, Pardubice mají dobré družstvo a dneska byly lepší. My se prostě musíme zavřít v hale a začít pracovat na naší hře. Chybí nám tvář v útoku i v obraně, děláme spoustu chyby, spoustu momentů, kdy zazmatkujeme a žákovskými chybami se hrozně srážíme dolů. V druhém poločase nám trošku odešly síly, měli jsme menší rotaci, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Musíme se z toho oklepat a jít dál."

BK JIP Pardubice – BK Armex Děčín 97:73 (26:26, 52:40, 70:58). Body: Henry 19, Pekárek a Vyoral po 15, Michal Svoboda 11, Walton 9, Potoček a Šafarčík po 8, Burda 6, Švrdlík 4, Tkadlec 2 – Matěj Svoboda 19, Dodd 18, Kroutil 12, Šiška 9, Žigla 8, Kotásek 5, Skalička 2. Rozhodčí: Kec, Kapaňa, Pokorný. Fauly: 21:22. Pět chyb: 35. Pekárek (Pardubice). Trestné hody: 19/11 – 24/16. Trojky: 12:7. Doskoky: 50:37.