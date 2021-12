Dnes 18:00: Basket Brno (11 výher/7 proher) – BK JIP Pardubice (9 výher/7 proher).

Stejná bilance. Respektive v kolonce proher. Pardubičtí basketbalisté mají k dobru dva zápasy a tudíž si mohou v tabulce polepšit.

„Nechci říkat, že Brno začalo sezonu úplně fantasticky, ale odstartovalo hodně dobře a v tabulce vyletělo nahoru. Poslední dobou i na základě náročného programu, který mají, trošku zpomalili, navíc se jim zranil Roman Marko, který jim chybí v nějakých částech zápasů, například v prohrané koncovce s Děčínem. Pořád je to ale družstvo, které má zejména doma co předvést. Velkým strašákem pro nás musí být soupeřův doskok, v této činnosti jsou hodně nebezpeční, takže eliminovat tuhle přednost domácích pro nás bude jedna z výzev. Druhou bude zastavit jejich kombinační, chytrou hru. Určitě to nebude lehký zápas, ale já doufám, že předvedeme kvalitní výkon, navážeme na dvě nedávná vítězství a udržíme se na vítězné vlně i přes vánoční svátky.”,“ míní pardubický asistent Adam Konvalinka.

Na jeho slova navazuje pardubický kapitán.

"Brno není tým, který by byl založený na jedné dvou individualitách. Všichni známe Viktora Půlpána, mají vysoké pivoty Puršla a Mickelsona, kteří jsou produktivní, přidali zajímavé americké křídlo Maddena… To jsou pro ně hodně důležití hráči, ale nemůžeme spoléhat na to, že když tyto hráče zastavíme, další hráči se neprosadí. Naopak, je potřeba se soustředit na celý tým jako takový. Z našeho pohledu bude důležité, abychom eliminovali soupeřův doskok: naposledy se Brno drželo v Nymburce právě díky útočnému doskoku, bude tedy důležité, abychom domácím nedávali druhé šance ke skórování. Sami potřebujeme naše úspěšné obrany zakončovat obranným doskokem a snažit se dát na druhé straně hřiště nějaké jednoduché koše. Myslím si, že když se nám tohle podaří, můžeme být úspěšní," myslí si Kamil Švrdlík.