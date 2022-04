První čtvrtina se proměnila ve čtvrtinu minisérií. Oba týmy se v nich střídaly. Začalo to od stavu 8:4 pro domácí. Brno poté vedlo 9:8 a 14:10, Beksa otočila na 16:14, aby prohrávala 16:18. Vrátila se do jednobodového plusu a za chvíli znovu ztrácela čtyři body (19:23). První kvartál ale nakonec pro sebe urvala. Ještě jednu skutečnost je potřeba zmínit. Hostům po jednasedmdesáti sekundách odstoupil ústřední rozehrávač Viktor Půlpán.

Ve druhé části se Pardubičtí rozstříleli zpoza trojkového oblouku. První dalekonosný pokus tohoto období vyslal Šafarčík. Tím nastartoval dlouhou dobu, kdy domácí měli ve skóre navrch. Ze stavu 26:27 pláchli na 33:27. Jihomoravané se ještě jednou a, jak se ukázalo, naposledy, přiblížili na nejkratší vzdálenost (33:32). Pak převzali dirigentskou taktiku domácí obři. Své vedení protáhli až na jedenáct. Během necelých šesti minut zatížili koš soupeře pěti trojkami.

První divoký poločas vystřídal klidnější úvod druhé poloviny. Pardubice tři minuty neskórovaly a měly velké štěstí, že se podržely v obraně, protože Brno zaznamenalo pouhé dva body. Nicméně po pěti minutách se jejich náskok ztenčil na tři body.

Za stavu 61:53 došlo k málo vídané situaci po faulu Šafarčíka a následných protestech domácích rozhodčí přidělili pět trestných bodů Brnu v řadě. Rozpumpovaný trenér Dino Repeša vybláznil celou halu, která začala jako jeden muž či žena povzbuzovat. Hosté čtyři proměnili a znovu se vrátili do zápasu.

Závěr třetí epochy ale vyšel lépe Bekse, do té závěrečné vstupovala se sedmi body k dobru. V poslední čtvrtině držela protivníka na uzdě. Vždy, když se nadechoval k nějaké sérii, rychle její náznak uťala. Roli dispečera vzal na sebe Tomáš Vyoral. V závěrečné desetiminutovce jen vyšperkoval svůj reprezentační výkon. Díky jeho přesné ruce za trojkovým obloukem se nekonala dramatická koncovka.

„Celý zápas jsme kontrolovali, když jsme byli po většinu vpředu o nějakých pět bodů. Naše zasloužená výhra budiž nejlepší pozvánkou na další utkání,“ hodnotil zápas Tomáš Vyoral.

Čtvrtý zápas je na programu ve středu znovu od 17.30 a znovu v hale Dašická.

Čtvrtfinále play off, 3. zápas:

BK Pardubice – Basket Brno 97:84 (24:23, 54: 46, 72:65). Body: Vyoral 28, Šafarčík 17, Pekárek 12, Švrdlík 10, Walton 10, Shundel 10, Vučkovič 4, Vrankovič 3, Burda 3 – Puršl 15, Mishula 14, Bálint 12, Krakovič 11, Korner 10, Mickelson 9, Marko 6, Djuričič 4, Nečas 3. Rozhodčí: Baloun, Blahout, Salvetr. Fauly: 28:23. Pět chyb: Švrdlík – Krakovič. Trestné hody: 28/19 – 26/21. Trojky: 12:9. Doskoky: 46:35. Diváci: 957. Stav série: 1:2.

Adam Konvalinka, asistent trenéra Pardubic: Neřekl bych, že dva zápasy v Brně se nám nepovedly. Spíš když se lámaly, tak domácí trefili důležité střely, i těžké. Nyní se to otočilo. Tomáš Vyoral neměl otevřené střely, ale on tyhle situace miluje, proměnil je a udržel nás ve hře v sérii, protože otáčet ji ze stavu 0:3 by bylo těžké. Takhle je série krásně otevřená. Myslím si, že utkání se muselo líbit. Dokázali jsme si, že poctivou prací to jde, ale musíme zase odmakat celých čtyřicet minut.

Tomáš Vyoral, hráč Pardubic: Věděli jsme, že tenhle zápas musíme zvládnout, protože za stavu 0:3 by bylo hodně těžké sérii otáčet. Myslím, že jsme si za tím šli od první minuty. Po celý zápas jsme byli o chloupek lepší než Brno. Sice jsme se nedokázali utrhnout na větší rozdíl, ale furt jsme vedli. Dvě tři minuty před koncem jsme zvýšili náskok na dvanáct bodů a tím jsme soupeře zlomili, to bylo klíčové.

Lubomír Růžička, trenér Brna: Gratuluji Bekse, tentokrát chtěla víc. Byla lepší na doskoku, hladovější, agresivnější, rychlejší. Když přijdete v první minutě o nejdůležitějšího guarda Viktora Půlpána, ještě způsobem, jakým se to stalo, a nebylo to potrestané… Je to zlomenina, to pozná každý, a nemusí být doktor… Pro nás je to velké oslabení, jsme smutní. Viktor v prvních dvou zápasech bránil velmi dobře, bral mu sílu, teď měl Vyo docela dost prostoru. My musíme do zítra přijít s plánem, jak to zvládnout a zvítězit.

Roman Marko, hráč Brna: Myslím si, že výhra Pardubic je zasloužená, hrály dobrý basket. Dostali jsme 97 bodů, s tím asi venku těžko můžeme uspět. Ale je to série, vedeme 2:1 a ve středu je další zápas. Pokusíme se na něj co nejrychleji připravit.