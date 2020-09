V pardubickém případě by bylo po úspěšném startu druhé v řadě, což je lákavá vidina, svitavští Tuři po porážce s Nymburkem věří v úspěch na půdě Slezanů, kteří vynikají velmi silným útokem.

Středa 17:30: BK JIP Pardubice (1 – 0) – Sluneta Ústí nad Labem (0 – 1). Hala Dašická.

Zatímco Beksa o víkendu hladce zdolala USK Praha, tak Sluneta vykročila hůře a s Opavou doma padla po trojce Jurečky těsně před koncem o dva body. Zápas sledoval také pardubický asistent Adam Konvalinka. „Bylo vidět, že Ústí určitě nemá problém na útočné polovině hřiště. Je schopno skórovat prakticky z jakékoliv pozice. Na druhou stranu doma dostalo 96 bodů, od Šiřiny si nechalo dát moc jednoduchých košů, což bude klíčem i pro nás. Překvapit soupeře, běhat rychle dopředu a využívat toho, že ještě není tak sehraný, protože zase má pár nových zahraničních hráčů. Pro nás by to mohlo být plus,“ řekl Konvalinka k prvnímu domácímu utkání.

Středa 18:00: BK Opava (1 – 0) – Dekstone Tuři Svitavy (0 – 1).

Pětadvacet minut dobrého výkonu je proti kvalitnímu rivalovi na konečný úspěch málo. Ukázal to prohraný zápas s Nymburkem a ani v Opavě tomu rozhodně nebude jinak. Dobře si to uvědomuje i Rostislav Dragoun, který do Svitav právě ze Slezska před sezonou přišel. „Čeká nás velmi těžký soupeř. Tým pod vedením Jakuba Šiřiny spolu s partou, která se zná dlouhá léta, a se šestým hráčem na tribunách nebude pro nás nic příjemného. Věřím ale, že naše agresivní hra a dravost přebije opavskou zkušenost a zvítězíme.“

Dvakrát odklad

Hned druhé kolo Kooperativa NBL poznamená koronavirová krize. Odloženo totiž bylo utkání Basket Brno – BK Olomoucko, neboť někteří domácí basketbalisté a členové realizačního týmu zamířili do karantény. A protože Brno hrálo v pátek s Kolínem, tak přeloženo preventivně bylo i střetnutí kolínských Medvědů v Nymburku.