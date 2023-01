Zpočátku to vypadalo na tuhý boj, protože v úvodní periodě byli mírně vepředu domácí. Už tady se však ukázalo, že tenhle večer bude bodově hodně chudý, doslova dietní. Pouze pardubický Pekárek prokázal přesnější mušku, i díky němu Beksa ve druhém hracím období vývoj překlopila na svoji stranu.

Po změně stran se potvrdilo, že tento obrat bude trvalého rázu, hosté dostali hru plně pod svoji kontrolu a začali navyšovat náskok. A navíc úplně zadusili útočné snažení soupeře, ten se nakonec nedostal ani na hranici padesáti nastřílených bodů, což je v Kooperativa NBL věc skutečně nevídaná. Pardubice udělaly tímto výsledkem zásadní krok k jistotě účasti ve skupině A1.

Pavel Beneš, trenér SK Slavia Praha: Myslím si, že soupeř vyhrál zcela zaslouženě. Kromě prvních sedmi minut vedl celé utkání, ale že se dožiju toho, že tým v mužské nejvyšší soutěži nedá 50 bodů, ač se opravdu snaží a hraje naplno, tak to je tragédie. Dát 47 bodů doma… Když ubráníte Pardubice na 70 bodů, což je krásný výsledek, protože kluci z Pardubic jsou fakt dobří… Ale pokud dáte 47 bodů, tak je nemůžete porazit. Podle mě bychom podle mě prohráli i s nějakým dívčím týmem, protože tohle je fakt strašné. Bohužel, musíme s tím něco udělat, máme před sebou důležité utkání v Hradci.

Dino Repeša, trenér BK KVIS Pardubice: Musím být spokojen, protože tady není snadné vyhrát, viděli jsme poslední zápas, kdy zde prohrál Kolín. Je neuvěřitelné, jak jsme tady vyhráli. Připravovali jsme se velice seriózně. Nezačali jsme ideálně, hlavně v útoku, ale bránili jsme dobře, to byl hlavní důvod, protože jsme byli plus osm v poločase. Myslím, že obrana byla klíčová, stejně i ve druhé půli. Obrovským rozdílem byla z naší strany střelba za tři body, dali jsme dvě trojky v prvním poločase a ve druhém šest. Tak na konci to skončilo o osmadvacet, musím být spokojen, protože jsem nečekal tak jednoduchý zápas, jaký byl.

Daniel Olejník, křídelník SK Slavia Praha: Co na to říct? Začátek zápasu jsme neměli vůbec špatný, vedli jsme skoro celou první čtvrtinu a celkově první poločas odehráli docela slušně, akorát jsme se dost trápili v útoku. Ve druhém poločase nám odešla obrana, nemluvili jsme tolik spolu a nedobírali hráče. Pardubice to potom trestaly a proto je takové skóre.

Robert Rikič, pivot BK KVIS Pardubice: Vedli jsme od začátku, vedli jsme na doskoku, ale v první polovině moc neskórovali. Museli jsme se trochu probrat v útoku, ale obrana byla dobrá během celého zápasu.

Zdroj: Youtube

19. KOLO: SK Slavia Praha – BK KVIS Pardubice 47:75 (14:12, 22:30, 37:49). Body: Kheil 12, Bruner 8, Dworsky 6, Olejník 6, R. Pumprla 4, D. Jelínek 4, P. Pumprla 3, Kačer 2, Bernáth 2 – Pekárek 21, Burda 11, Rikič 9, Šafarčík 9, Štěrba 7, Novotný 6, Potoček 5, Švrdlík 4, Svoboda 3. Rozhodčí: Baloun, Vávrová, Ulrych. Fauly: 27:22. Pět chyb: Bernáth (Slavia Praha). Trestné hody: 15/9 – 26/19. Trojky: 2:8. Doskoky: 36:46. Diváci: 352.

Další výsledky:

Kolín – Hradec Králové 95:75, Nymburk – Ostrava 89:80, Děčín – USK Praha 85:77, Ústí nad Labem – Brno 92:90, Opava – Olomoucko 105:73.

Pořadí:

1. Brno (14-5), 2. Nymburk (13-6), 3. Děčín (13-6), 4. Kolín (11-7), 5. Pardubice (11-8), 6. Ústí nad Labem (11-8), 7. Opava (11-8), 8. Ostrava (9-10), 9. USK Praha (7-11), 10. Slavia Praha (5-14), 11. Olomoucko (4-15), 12. Hradec Králové (4-15).

V sobotu 21. ledna se pardubičtí fanoušci mohou těšit na velice atraktivní zápolení proti Opavě. Začátek je v 17.30 v hale Dašická.