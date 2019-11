Dvacátý výjezd basketbalistů Svitav do Pardubic. Devatenáctkrát se vracely domů s nepořízenou. Ve středu od 17:30 mohou v hale Dašická nulovou bilanci zlomit.

Tomu však Beksa chce zabránit. Potřebuje se rehabilitovat za dvacetibodovou prohru v Opavě a také Tury přeskočit v tabulce Kooperativa NBL.

VÍCE AGRESE V OBRANĚ

Další konfrontace s „rovným“ a další propadák. V Opavě nebyla Beksa vůbec nebezpečná. Takhle to nepůjde… „Musíme se vrátit k agresivní obraně a k rychlé hře na útočné polovině hřiště,“ vybízí pardubický asistent Adam Konvalinka.



Svitavy rovněž patří do kategorie soupeřů, se kterými by měly Pardubice svádět minimálně vyrovnané partie.



„Řadí se mezi top týmy celé ligy. Opírají se o zkušené Marka se Slezákem, které na perimetru vhodně doplňují špatně čitelní Crandall a O’Brien. V podkošovém prostoru stojí za zmínku reprezentant Puršl, mladý Kovář a Dodd. Pro nás bude nesmírně důležité ukázat lepší tvář oproti předchozímu utkání. V Opavě jsme totiž nepředvedli nic. Hrajeme doma, což je hlavní důvod k urvání vítězství,“ burcuje Konvalinka.

DOSKOK: ALFA A OMEGA

Pro Tury je krajské derby samozřejmě obrovskou výzvou, chuť zlomit prokletí pardubické palubovky je cítit na každém kroku. Stejně jako vědomí, že výkon, jaký ještě stačil o víkendu na USK, by na Dašické rozhodně nestačil.



„Pardubice jsou týmem, který disponuje hlavně výškovou převahou téměř na každé pozici, i díky tomu se nachází na prvním místě NBL v útočných doskocích,“ připomíná svitavský asistent Martin Blaho. „Největší pozor si proto musíme dát na tuto jejich aktivitu a hru ve vymezeném území blízko ke koši, kam se často snaží distribuovat míč a využívat tak své fyzické převahy,“ hledá Blaho klíče k možnému úspěchu.

Polemika: Vyhrají svitavští basketbalisté poprvé v historii v Pardubicích?

NE

Beksa prodlouží rivalovi černou sérii

Na to už musí byt diagnoza… Pardubičtí basketbalisté přivádějí rok co rok krajského rivala na pokraj šílenství. Svitavy v říjnu rozehrály svojí jubilejní desátou sezonu v nejvyšší soutěži. Od začátku s nimi poletuje pardubická „můra“, která se změnila v černou. Tuři totiž ani v jednom z devatenácti případů v Pardubicích nezvítězili. V době, kdy patřili do průměru či podprůměru Kooperativa NBL, to byla pro sázkaře jasná jednička. Jenže v posledních třech sezonách se výkonnostní váhy vyrovnaly a Svitavy dokonce figurují v tabulce nad Pardubicemi. Jenom ten venkovní skalp jim stále chybí. A nezískají ho ani teď. I když je pravda, že lepší konstelace hvězd pro ně nemohla nastat. Beksa vsadila na českou sestavu a zatím to vypadá, že bez Američanů není v útoku příliš nebezpečná. Nicméně na krajského konkurenta vždy doma umí. Takže je klidně možné, že bude střelecky explodovat, nebo si další výhru odbrání… Zdeněk Zamastil, redaktor

ANO

Nastal čas. Tuři zakleté prostředí odčarují

Několikrát v minulosti se zdálo, že Svitavy už negativní bilanci v Pardubicích zkrátka musí prolomit. Dosud to nevyšlo, ale jednou ta chvíle prostě přijde, vždyť je to skoro „proti přírodě“, aby takový mančaft jako Tuři nedokázat odčarovat jedno zakleté prostředí. A příhodnější moment než dnes večer zase nemusí dlouho nastat. Forma Pardubic proti soupeřům z popředí ligy není dobrá, Olomoucku i Opavě podlehly „o dvacet“, zatímco Tuři kromě nezdarů s Nymburkem nestačily jenom na Děčín, a to smolně po prodloužení. Znovu se jim daří nalézat cestu k vítězství, i když se ne všem hráčům zápas dokonale vydaří. Vždy se totiž najde někdo, kdo odvede výrazný nadprůměr, a někdy je to i docela překvapivé jméno. Navíc svitavští Američané přidávají hře ty správné ingredience, letošní nováčci Crandall s Doddem rostou kolo od kola, O'Brien je stabilní jistotou.Závěr? Na Dašické se budou přepisovat dějiny… Radek Halva, redaktor