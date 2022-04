Střelec poražených: Nedá se nic dělat

„Byli asi o kousek lepší,“ uznal hradecký pivot a nejlepší střelec utkání (28 bodů) Peter Sedmák. Jeho tým potřeboval zvítězit, aby poskočil na sedmé místo. Porážkou zakončil nadstavbovou skupinu A1 na osmé pozici, která je s výhledem na nadcházející vyřazovací boje Kooperativa NBL určitě nevýhodnější.

„Zápas jsme dobře rozběhli, ale nedokázali jsme udržet větší náskok. Soupeř pak hrál svoji hru a závěr si kontroloval. Nám pak nepadly některé střely a něco jsme mohli řešit i jinak, ale neměli jsme štěstí a prohráli. Nedá se nic dělat, je třeba se připravit na play off,“ snaží se Sedmák hledět dopředu.

Podle kouče Královských sokolů Lubomíra Peterky se hrálo správné derby se vším všudy, pouze s horším koncem (výsledkem) pro jeho tým. „Přišli diváci, zápas měl spád, byly v něm vypjaté souboje,“ konstatoval.

„Bojovali jsme, snažili se, co to šlo. Hrálo nám do ruky, že soupeř přijel dost oslaben. Ten ale ukázal svoji sílu. Nám bohužel v první půli přestaly padat trojky a začali jsme se také hůř prosazovat v útoku. Myslím si, že jsme měli špatnou obranu a v koncovce nás Pardubice přetlačily,“ dodal hradecký trenér Peterka.

Konečně přetrhli sérii nezdarů

Ačkoli Bekse ani vítězství na lepší než konečné šesté místo nemohlo pomoci, tak je samozřejmé, že před play off si v Hradci po předešlé sérii leckdy i smolných porážek částečně vylepšila náladu.

I v notně „děravé“ sestavě, kterou navíc ještě oslabil na konci třetí čtvrtiny vyloučený Šafarčík, tahali hosté v rozhodujících pasážích za delší konec. „Vrátili jsme se zpátky po negativní šňůře, kterou jsme měli,“ radoval se trenér Dino Repeša. „Po turnajích Final Four, které jsme hráli, jsme ztratili čtyři zápasy. Chtěli jsme skončit základní část výhrou. Nebyl to důležitý duel do tabulky, ale byl důležitý pro naše fanoušky. Bylo to navíc derby a každé derby je důležité,“ netajil se spokojený Repeša.

„Nezachytili jsme začátek zápasu ani úvod druhé čtvrtiny,“ konstatoval pardubický křídelník David Pekárek.

„Jsme velmi rádi, že po nepovedeném začátku jsme se dokázali nějakým způsobem dostat zpátky do hry a ke konci jsme měli trochu více štěstí,“ dodal dvacetibodový nejlepší střelec hostů v tomto zápase, jenž v závěru proměnil i klíčové trestné hody.

Jak dál v Kooperativa NBL

Předkolo play off pošle proti sobě tyto dvojice: Královští sokoli Hradec Králové – BK Armex Děčín a USK Praha – NH Ostrava. Hraje se na dva vítězné zápasy (9., 11. a případně 13. dubna).Vítězové těchto sérií narazí ve čtvrtfinále (od 17. dubna) na ERA Basketball Nymburk resp. BK Opava. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří: Basket Brno – BK Pardubice a BC Geosan Kolín – Sluneta Ústí nad Labem (tyto dvě série začínají 15. dubna).