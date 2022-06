Dva roky si generální manažer Sokolů dával pauzu od hrání. Návrat na palubovky už neplánoval, ale když viděl, že jeho „klukům“ teče do bot rozhodl se jim v záchraně pomoct. Návrat to byl těžký, jelikož přicházel z pozice hlavního trenéra. „Bylo to velmi náročné. Samozřejmě jsem si nějaký odstup od hráčů držel, ale na druhou stranu jsem se vždy snažil chovat lidsky a přátelsky, což mi to ve výsledku usnadnilo,“ říká pro Deník generální manažer a klíčový hráč Sokolů Pardubice, Martin Zozulák.

Jak hodnotíte sezonu s odstupem času?

Samozřejmě ji hodnotím úspěšně v tom smyslu, že jsme se zachránili. Ten závěr byl pro nás pozitivní. Na druhou stranu koncem listopadu jsme byli ještě poslední v tabulce a dostávali jsme jeden výprask za druhým. Takže jsem nohama na zemi a určitě z toho teď nelítáme v oblacích.

Jak se ta záchrana rodila?

Máme relativně mladý tým a poslední dvě sezony se play down z důvodu covidu nehrálo. Ty zkušenosti s ním tedy především mladším hráčům chyběly. Ti kluci neznali tenhle tlak a museli jsme se s tím poprat. Po zápasech s Vinohrady jsme dostali facku, což nám pomohlo, že jsme do dalších utkání šli s pokorou. Od té doby jsme začali chápat o co hrajeme. V sérii s Hattrickem jsme vyhráli čtyři zápasy v řadě. Na druhou stranu kdybychom prohráli druhý zápas v nájezdech, tak se možná bavíme o něčem jiným. Proti Hattricku jsme naštěstí sérii otočili a podařilo se nám zachránit Superligu.

Martin Zozulák velkou měrou pomohl k záchraně Superligy v Pardubicích.Zdroj: Sokoli Pardubice

Deset let zkušeností

Překvapili vás Buldoci svým výkonem?

Určitě, nečekali jsme, že budou tolik pasivní a že budou stát zatažení hluboko na vlastní polovině. Tahle taktika jim ale vycházela první dva zápasy. Nebyli jsme na to vůbec připravení. Naštěstí jsme to pak ve třetím utkání prolomili a celou sérii otočili. Musím říct, když se zpětně podívám na to poslední 5.utkání, kdy jsme po první 3.třetině prohrávali 3:0, tak nechápu proč Buldoci nezačali opět hrát tenhle pasivní styl. Naštěstí pro nás s námi chtěli hrát otevřenou hru a díky tomu se nám ten zápas podařilo otočit.

Naopak obrat Pardubic zaslouží absolutorium. Ještě s tak mladými kluky v kádru. Souhlasíte?

Ti kluci si opravdu zaslouží pochvalu. Po posledním utkání jsem říkal v kabině, že jsme nabrali během pár týdnů tak deset let zkušeností. Já osobně také (smích).

Museli jste mladší kluky uklidňovat, především v poslední sérii?

Obecně jsme my starší hráči mluvili víc. Na druhou stranu ti kluci si to musí prožít. Během play down jsme několikrát spadli na držku, což jsme potřebovali, abychom si uvědomili, o co se tu hraje.

Sokoli uletěli hrobníkovi z lopaty! Superliga v Pardubicích zůstává

Popravdě jste asi nečekali, že budete hrát o záchranu do posledního zápasu baráže? Přece jenom už proti Královským Vinohradům jste byli favorité.

Vůbec jsme nebyli připravení na to, jak ta série s Vinohrady může být těžká. My jsme do toho šli s tím, že se zachráníme v prvním kole. To se však nestalo a Vinohrady nás prostě přehrály. Nečekali jsme, že to bude takhle těžké. Musím říct, že jsme tu první sérii zaslouženě prohráli.

Do pozice hráče jste se vrátil po delší pauze, a to z pozice trenéra. Jaký byl návrat zpátky na palubovky?

Bylo to velmi těžké, jelikož ty samé kluky jsem rok a půl trénoval. Ten odstup jsem si od nich v pozici trenéra držel a samozřejmě o to víc byl ten návrat složitější. Na druhou stranu jsem byl typ trenéra, který se snaží udržovat normální a lidské vztahy, což mi v návratu určitě pomohlo. Zároveň bylo klíčové, že za mnou kluci přišli sami jestli ještě nechci hrát. Kdyby za mnou nepřišli, tak bych do toho znovu nešel. Myslím, že po těch pár měsících v jedné šatně poznali, že to mezi námi žádný problém nebude a vycházíme spolu dobře, a to mě těší.

Jak jste na tom byl po herní stránce?

V tomhle případě to pro mě opravdu bylo náročné. Já jsem ty dva roky vůbec florbal nehrál, ani v žádných nižších soutěžích. Moje jediná výhoda byla, že jsem absolvoval veškeré kondiční přípravy s týmem. Tím pádem jsem z toho kondičně nevypadl a byla pro mě jen otázka, jestli se zvládnu přizpůsobit rychlosti hry. Jenže hned po návratu mě ještě zastavil covid a další zranění, takže o to těžší pro mě bylo se do toho zpět dostat. Ale ten závěr se mi snad povedl, dal jsem nějaké góly, tak uvidíme jak to bude vypadat dál (úsměv).

Nejsilnější kádr

I v příští sezoně budete pokračovat jako hráč. Přijde vám osobně lepší rozhodovat v pozici hráče na palubovce než rozkazy „ze shora“?

Nevím jestli to je úplně lepší, ale ta manažerská pozice ovlivňuje dění na hřišti minimálně. Je to spíše strategická role. Já jako trenér jsem osobně příliš velký tlak necítil. Vždycky jsem to bral tak, že ten zápas hrají sami hráči a úkolem trenéra je na ten zápas připravit a pak samozřejmě v průběhu zápasu do toho nějak zasahovat. Nicméně moje vnímání bylo takové, že velkou většinu výsledku přímo v zápase udělají hráči. Takže si myslím, že to pro mě rozhodně jednodušší teď nebude, ba naopak musím určitě víc makat.

Měl jste těžké rozhodování, když jste odvolával sám sebe z pozice hlavního trenéra?

My nefungujeme takhle, že bych o tom rozhodoval pouze já. Chováme se jako lidi a nikdo tu nepůsobí jako velký boss. Já jsem věděl, že tým potřebuje nový impuls a mám dostatečně velkou sebereflexi, abych si vyhodnotil, že už dál nemám působit jako hlavní trenér.

Milan Koubek splnil, co slíbil a zachránil v Pardubicích Superligu. Nemrzí vás, že nebude pokračovat?

Ano mrzí mě to. Zkoušel jsem ho přemlouvat jak v průběhu sezony, tak i během play down. Jeho odpověď byla jasná. Nechce a nemůže pokračovat z jeho časových důvodů. Já osobně ho chápu, protože to opravdu zabírá hodně času. Mrzí mě to, ale to je holt realita.

Sokoli oznámili staronového trenéra! Florbalisty povede Ladislav Štancl

Předpokládám, že v kontaktu zůstanete a kdyby teklo opět do bot, tak ho povoláte?

Nevím jestli bych na jeho místě, chtěl mít tuhle pozici, že když poteče do bot, tak ho povoláme. A osobně doufám, že k tomu už nedojde (smích).

Náhrada už se vyronila, je jím šéftrenér a bývalý trenér Sokolů, Ladislav Štancl. Proč právě on?

Láďa (Ladislav Štancl) je člověk, který zná dokonale naše prostředí. Řešili jsme samozřejmě více variant, ale přiznávám, že ve florbale je těch elitních trenérů strašně málo. Samozřejmě i naše pozice v Pardubicích je daleko těžší a přivést sem trenéra odjinud je velmi složité. Láďa pro nás tedy byl jasná volba.

Úkol pro něj zní záchrana či míříte na play off?

Nějak jsme se o tom bavili, ale jak už jsem říkal, tak nefungujeme úplně klasicky, jako jiné týmy. Nedáváme si natvrdo nějaký výsledkový cíl. My chceme, aby nám hlavně fungoval tým. Nechceme řešit žádné problémy uvnitř týmu a samozřejmě je pro nás důležité, aby naše hra k něčemu vypadala. Pak uvidíme, na jaký výsledek to bude konkrétně stačit. Na druhou stranu si myslíme, že máme možná nejsilnější kádr, který tu kdy byl. Udrželi jsme klíčové hráče, kteří jsou v ideálním věku. Máme mnoho mladých talentovaných hráčů a zároveň i některé zkušené, kteří pomohou jak na palubovce, tak i v kabině. Osobně si myslím, že by z toho mohl být zajímavý výsledek.

Martin Zozulák okusil i trenérský chléb, ale rázem vzal zpět hůl do ruky a opět pálí do brány soupeřů, jak za starých časů.Zdroj: Sokoli Pce

Lahváč si na lavičku taky nevezmu

Jak těžké je řídit takový veliký klub, jakým jsou právě Sokoli, z pozice generálního manažera?

Tak jednoduché to samozřejmě není, ale už to dělám velmi dlouho. Z našeho pohledu je to spíše nějaké pojmenování funkce, ale jinak pracujeme jako tým. Ale osobně mě to baví a naplňuje. A především doufám, že to dělám dobře (úsměv).

Florbal získal za posledních několik let na velké popularitě, a to i v Pardubicích. O hráče nemáte nouze?

V současnosti je opravdu hodně dětí, které chtějí hrát florbal. Obecně náš sport pracuje trochu jinak než jiné, což si cenní i rodiče, kteří to hodnotí velmi pozitivně. I u nás jsou rodiče nadšení z toho, jak se staráme o jejich děti. O počet dětí tedy zatím nouzi nemáme.

V Pardubicích funguje spolupráce mezi mládeží a dospělými. Věříte, že se vám do budoucna vyplatí tato spolupráce a budete hrát o vyšší příčky?

Je to naše cesta. Mládež je naše priorita a chceme pracovat s hráči, kteří jsou našimi odchovanci nebo velkou částí prošli naší mládeží. My nejsme klub, který by kupoval hráče odjinud. Za prvé to není v našich finanční možnostech a za druhé to ani není naší klubovou filozofií, která nám dává smysl a baví nás jít touto cestou výchovy vlastních hráčů. Na druhou stranu bychom rádi v budoucnu přivedli hráči odjinud, ale určitě na tom nebudeme stavět celý kádr.

Nevěděl jsem, jestli se mám radovat nebo bát

Pardubice v letošní sezoně odstartovali kampaň #nežvýkej. Získala na velké popularitě i mimo Českou republiku, to vás musí těšit?

Popravdě jsme rádi. Těch reakcí bylo opravdu dost. Bohužel žvýkací tabák nebo snus je negativní fenomén dnešní doby. Pro některé hráče nebo kluby je naprosto normální „žvýkat“ například při trénincích nebo zápasech. Za mě to ke sportu v žádném případě nepatří a nepřijde mi normální přijít na trénink s hokejkou, lahví na pití a tabákem. Já jsem klukům říkal, že přece taky nepřijdu na střídačku s lahváčem nebo nepůjdu o přestávce kouřit. Ve svém volném čase, ať si dělá každý co chce. Sám nejsem žádný svatoušek, ale velký rozdíl je pro mě oddělit přípravu na zápas nebo trénink a svůj volný čas.

Léto se blíží a hráči pečlivě odpočívají. Máte také čas na dovolenou?

To je takový mýtus, že si lidé myslí, že mám po sezoně volno. Paradoxně pro mě nejhorší období je právě konec sezony. Řeším partnery, hráče a opravdu je to teď náročné (smích).

Sokoli spojili své síly s Hagou. Co si od této spolupráce slibujete?

My to s vedením Hagy diskutujeme už několik posledních měsíců. Našim hlavním cílem je vytvořit florbalový kolos, který pokryje florbal od hobby hráčů až po největší výkonnostní hráče, nabídneme florbal holkám i klukům. Samozřejmě ještě můžeme narazit na nějaké problémy v průběhu realizace celého spojení, ale ta myšlenka je nyní taková, že od sezony 2023/2024 chceme být jeden klub.

Martin Zozulák: Trenérské práce je strašně moc

Máte nějakou vysněnou posilu? Třeba i někoho s kým byste si chtěl ještě zahrát.

Svoji vysněnou posilu pro letošní rok jsem už do Pardubic přivedl, ale bohužel to ještě nemohu zveřejnit, protože jsme se finálně nedomluvili s jeho mateřským klubem. Ale kdybych si měl vybrat jednu posilu napříč světem, tak bych chtěl do Pardubic přivést Matěje Jendrišáka, s kterým jsem hrál na Chodově i v reprezentaci a určitě by pro náš klub byl velkou posilou nejen na hřišti.

V klubu zastáváte dvě velmi časově náročné pozice. Je těžké to skloubit s osobním životem?

Musí se to zvládat. Mám dvě malé děti a rozhodně nechci být typ táty, který se přijde domů jenom vyspat a děti prakticky nevidí. Samozřejmě jsou období, kdy to nejde a večer přijdu z práce a ráno hned odcházím. Ale celkově myslím, že to zvládám a netrpí ani jedna strana (úsměv).

Martin ZozulákZdroj: Sokoli Pardubice