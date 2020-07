Basketbalové kostky jsou vrženy

Pod bezednými koši žádná „okurková sezona“ není, i když by se to mnohdy zdálo. Zdánlivě klidnou hladinu rozčeřily přestupu Šimona Puršla ze Svitav do Brna a Lamba Autreye z Děčína do Ústí. V kuloárech klubů se ale pilně pracuje, přestože to navenek není vidět. V minulých dnech byly rozlosovány všechny soutěže a to je signál připravit se na nový ročník 2020-21.

Basketbal. Ilustrační snímek | Foto: Deník / Karel Pech