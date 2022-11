Basketbalové derby ozdobí souboj hvězd Autrey versus Vyoral. Favoritem je Beksa

Prozatímní podzimní bilance vzájemných střetů reprezentantů Hradce Králové a Pardubic na sportovních kolbištích vyznívá o poznání lépe v pardubický prospěch. Ať to bylo na hokejovém kluzišti, fotbalovém trávníku nebo hokejbalovém hřišti. Dopadne to stejně na basketbalové palubovce? Favoritem východočeské bitvy v rámci 10. kola Kooperativa NBL pardubická Beksa bezesporu je, ale že by zápas neměl mít zápletku? To rozhodně ně! Hradec před týdnem nabyl sebevědomí a rozhodně svou kůži neprodá zadarmo.

NA POZICI ROZEHRÁVAČŮ by se znovu mohli potkat hradecký Adam Goga (v bílém) s Petrem Šafarčíkem z Pardubic. | Foto: Luboš Lorinc