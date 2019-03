Svitavy /KOOPERATIVA NBL/ – Na palubovce tradičního protivníka v Děčíně odehráli Dekstone Tuři svoje čtvrté vystoupení v nadstavbové skupině A1. Chtěli si pojistit druhou příčku v aktuálním pořadí nejvyšší soutěže. Povedlo se!

Dlouhá cesta domů byla veselá. Jak by také ne, výhra v Děčíně se vždycky cení. | Foto: FB Dekstone Tuři Svitavy

Nástup do utkání se Turům povedl a brzy se dostali do vedení. Na palubovce byl patrný rozdíl ve střeleckém sebevědomí obou soupeřů, především Slezáka (v zápase sedm trojek!) domácí Válečníci jen velice těžko bránili. Ke konci poločasu se Děčín ve skóre začal přibližovat, ale hned po návratu z kabin zařadili Tuři jiný rychlostní stupeň.



Jmenovitě to byl výborně hrající Slezák, který soupeře přivítal zpátky na hřišti dvěma bleskovými trojkami, navrch přidal dvojku a na světě rázem byl dvouciferný svitavský náskok. A to jsou situace, jaké Tuři obvykle nepouštějí ze svých rukou.



A nepustili ji ani tentokrát, byť se rival v jednu chvíli přiblížil na čtyři body. Na přímý kontakt však Tuři domácí hráče nepustili. V zápase je podržely trojky a také výrazně lepší úspěšnost na čáře trestného hodu.