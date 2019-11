Druholigová soutěž basketbalistek postavila před nováčka ze Smetanova rodiště o uplynulém víkendu úkol vyzvat ve dvojzápase silné soupeřky od řeky Sázavy. A utkání se proměnila v nefalšované basketbalové bitvy se všemi významy tohoto slova. Týmy si nakonec rozdělily po jedné výhře, paradoxně domácí prostředí tentokrát nebylo výhodou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

„Pokud by nám někdo před těmito duely řekl, že s týmem, který byl aktuálně na druhé příčce, budeme mít výhru a prohru, tak bychom to asi brali. Po tom, jak se oba zápasy vyvíjely, je to pro nás spíše ztráta, protože jsme rozhodně měli na to dvakrát zvítězit,“ uvedl trenér Martin Šorf.