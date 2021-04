Očekávaná tvrdá bitva se zpočátku moc nedostavila, za prvních šest minut nebyl odpískán jediný faul. Skóre se posouvalo víceméně rovnoměrně na obou stranách, po deseti minutách bylo úplně vyrovnané.

Ve druhé čtvrtině Sluneta přece jen odskočila, když pětibodový náskok vytěžila především z výrazně vyšší úspěšnosti střelby z pole. Turům to zejména z dálky nepadalo tak, jak by potřebovali, tudíž jim nepomohly pěkné Johnsonovy smeče ani fakt, že nebezpečného Autreyho udrželi do poločasu jen na dvou bodech.

Po změně stran se z oblouku konečně prosadil Slezák, jenž se do té doby marně zastřeloval, a oživil svitavské naděje. Po trojce Pinkstona tu byla celková „plichta (49:51), domácí hráče navíc trápila zónová obrana Turů, Slezák chytil „slinu“ a najednou byly „na postupu“ Svitavy (54:58).

Do posledního kvartálu se ale šlo za zcela rovnovážného stavu v součtu sedmi odehraných čtvrtin!

Nervozita se dala krájet a svázala hráčům ruce na obou stranách, což se projevilo nepřesnou střelbou z těžkých pozic. Bodová šňůra se nepovedla nikomu, hosté mimo jiné neproměnili v těchto fázích čtyři trestné hody, a vše rozhodla koncovka.

Do konce chybělo 38 sekund a stav byl 74:74, Autrey ústecký útok nezakončil v časovém limitu a Turům zbyla poslední akce. Jenže postupová trojka Svobody skončila na obroučce a svitavskému týmu zbylo hořké zklamání.

Lukáš Pivoda, trenér Svitav: Gratuluji Ústí k postupu. Co se týká zápasu, myslím, že pro nezaujaté fanoušky, i pro ty ústecké, to bylo velice pěkné utkání. Byl to bojovný basket, hlavně ve druhém poločase, rozhodovalo se především na obranné polovině. O vítězství Ústí rozhodla naše impotence v útoku. Poslední dva zápasy jsme stříleli velice špatně, netrefili jsme se ani z otevřených pozic, úspěšnost 27 procent za tři body je strašně málo, 50 procent z čáry trestného hodu je ještě horší. Poslední akci jsme nesehráli, jak jsme chtěli, přesto jsme měli poslední střelu na postup do play off, ale bohužel to nevyšlo.

Roman Marko, kapitán Svitav: Strašně nás mrzí, že naše sezona končí devátým místem. Je to pro nás obrovské zklamání, čekali jsme rozhodně víc, to je asi všem jasné. Nebylo to ale o tomto zápase, nebo o těsné porážce doma. Ročník se nám nepovedl celý od začátku až do konce, z různých důvodů. Hodnotí se to hrozně těžko, asi to musíme vzít jako takovou životní lekci, ale je to jen basketbal, život jde dál. Blahopřeji domácím k postupu do play-off, pro nás budou vyřazovací boje letos jen v televizi.

Jan Šotnar, trenér Ústí nad Labem: Je to pro nás skvělý výsledek, odehráli jsme se Svitavami dvě vyrovnané bitvy se Svitavami. Chtěl bych poděkovat hráčům i realizačnímu týmu, který fungoval na maximum. Nejsme sice sedmí, ale řekl bych, že jsme vytěžili z minima maximum. Teď se musíme připravit na Nymburk a budeme se snažit co nejvíce vzdorovat.

PŘEDKOLO PLAY OFF, 2. zápas:

Sluneta Ústí nad Labem – Dekstone Tuři Svitavy 74:74 (20:20, 41:36, 60:62)

Body: Haymond 17, Rakočevič 16, Pecka 16, Fait 8, Hanes 7, Autrey 6, Maděra 4 – Johnson 16, Slezák 15, Marko 14, Pinkston 10, Svoboda 8, Dragoun 5, Sehnal 2, Welsch 2, Bujnoch. Rozhodčí: Matějek, Ulrych, Kec. Fauly: 15:14. Trestné hody: 12/9 – 10/5. Trojky: 5:7. Doskoky: 40:33. Hráno bez diváků.

Celkové skóre: 167:165.

Postupuje: Ústí nad Labem.

Další výsledek:

Hradec Králové – Děčín 83:77 (celkově 169:166), postupuje Hradec Králové.

Čtvrtfinálové dvojice Kooperativa NBL:

Nymburk – Ústí nad Labem, Opava – Hradec Králové, Brno – USK Praha, Kolín – Pardubice.