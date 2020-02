Prohráli vyhraný zápas. A nebo vyhráli prohraný zápas. Jak se to vezme z pohledu té které strany. Domácí basketbalisté v nadstavbě poprvé zvítězili, ale jakým stylem! Svitavská hlava doslova ležela na opavském špalku, ale sekera nesekla a po úžasné otočce jásali Tuři. Markova vyrovnávací trojka s klaksonem a tuplované prodloužení, to zůstane v paměti přítomných i televizních diváků hodně dlouho.

„Mým hráčům patří po dvou nepovedených zápasech obrovský kredit za to, jak na konci nic nevzdali a bojovali jako lvi. Věřím, že jsme se tímto všem omluvili za dvě pokažená utkání a vrátíme se na úspěšnou vlnu,“ poznamenal trenér Lukáš Pivoda.

Ústí nad Labem – Pardubice 91:77

Třetí zápas nadstavby a třetí prohra. A znovu s celkem, který kroužil kolem příčky Beksy jako sup. Vyrovnaný duel se zlomil ve prospěch domácích. Sluneta jako první pláchla dvojciferně. A zatímco předchozí minibrejky byly na obou stranách zlikvidovány, tak toto výraznější vedení už ne.

„Byl to zajímavý zápas, týmy se střídaly ve vedení. Ústí ale zvlášť ve čtvrté čtvrtině hrálo lépe a trefilo více střel. Dostaneš, co si zasloužíš, a my jsme zkrátka nebyli dost dobří, abychom vyhráli,“ podotkl pardubický kouč Kenneth Scalabroni. Nepotěšily ho ani podrážděné reakce jeho svěřenců v závěrečných vteřinách. Tomáš Vyoral vyfasoval technickou chybu a utkání nedohrál.

„Domácí hráči byli emocionálně více vyrovnaní, my jsme byli frustrovaní, což bylo vidět na konci utkání, kdy vyšly najevo všechny emoce. Tohle není způsob, jak bychom chtěli končit zápasy,“ lamentoval Scalabroni.

Jeho tým byl znovu citelně oslaben. Neměl k dispozici dva stěžejní pivoty Nečase s Kohoutem a také křídelníka Škrance, který může v případě nouze pod košem zastoupit.

„Chyběli nám důležití tři hráči základní rotace a myslím, že nám ke konci trošku došly síly. Měli jsme v závěru několik momentů, kdy jsme domácí nechali doskočit nebo neubránili jednoduché situace. Problém nám dělal jejich pick and roll,“ přiznal pivot Beksy Prokop Slanina.

Pardubice klesly na šestou příčku, když mají stejnou bilanci jako sedmý USK. To už zavání předkolem play off.

„Musíme si sednout, podívat se na to, co jsme udělali špatně a zlepšit to. Teď se hodí reprezentační pauza. Doufejme, že naši hráči se brzy uzdraví, budeme kompletní a budeme podávat mnohem lepší výkony,“ dodal Slanina.

Glosa Zdeňka Zamastila



Krutá realita bez pivotů



Sedí to jak, však víte co, na hrnec… Ne nadarmo se basketbalu přezdívá sport dlouhánů. Ve hře pod oběma koši to platí dvojnásobně. A právě pivotů se Pardubicím v nadstavbové části nedostává. Lepší skupina nabízí neúprosnou realitu. Duel s Nymburkem nemohl být měřítkem. Zápas ve slavnostní atmosféře s USK už nastavil zrcadlo a jejich absence se v plné nahotě ukázala v Ústí nad Labem. Bez dvou pilířů Radka Nečase a Ondřeje Kohouta to nejde. Na hrotu operují jen Kamil Švrdlík a Prokop Slanina. Zatímco první je studnicí zkušeností, tak druhý zkušenosti teprve sbírá. Situace připomíná stav národního týmu na Eurobasketu 2017. Tehdy mu chyběli stěžejní obři Jan Veselý s Ondřejem Balvínem. Až na zápas s Rumunskem byli nezkušení či nižší čeští pivoti pod koši snadným soustem. V Pardubicích by se jistě nezlobili, kdyby příběh pokračoval jako u reprezentace. A kdyby Slanina v budoucnu zářil jako Patrik Auda, Martin Peterka či Martin Kříž na mistrovství světa v Číně…