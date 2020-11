Česká ekipa už má místo na evropském šampionátu 2022 zajištěné, neboť jedna ze základních skupin se bude hrát v Praze. Také proto může nový český občan Ronen Ginzburg experimentovat. A izraelský kouč zařadil do nominace hned pět nováčků. Na svůj premiérový start v mužské reprezentaci netrpělivě čekají: Bálint, Fait, Kovář, Samoura a Váňa.

„Mohli jsme vzít patnáct mladých hráčů a nechat je hrát. To by ale nebylo chytré. Musíme udělat mix mezi zkušenějšími hráči a veterány, kteří jim pomůžou v nelehké situaci,“ vysvětluje reprezentační trenér.

Chystá se jeden velký návrat. Poprvé od úspěšného čínského šampionátu oblékne dres, nově s nápisem ČESKO, Ondřej Balvín.

„Pokud projde všemi covidovými testy, tak se k nám připojí. Ondra je pro nás opravdu hodně důležitý. Pořád je i budoucností týmu,“ míní Ronen Ginzburg.

Počítá však také ztráty. Tomáš Satoranský je za mořem, Jan Veselý hraje s Fenerbachce Euroligu, Vít Krejčí je zraněný. Chybět mu bude také Patrik Auda. Jeho bezproblémový přílet a také návrat do japonského angažmá je za současných koronavirových podmínek v oblasti science fiction… A na závěr absence, se kterou málokdo počítal. Z pobytu v Litvě se totiž omluvil kapitán národního týmu.

„Před několika týdny se nám narodil syn a někdy se prostě basketbal může ocitnout na druhém místě. Je to pro mě poprvé po deseti letech, co vynechám reprezentační akci. Bylo to pro mě hodně těžké rozhodnutí, ale vím, že to kluci zvládnou i beze mě. Nicméně to bude hodně zvláštní pocit dívat se na zápas českého národního týmu v televizi,“ přemítá Vojtěch Hruban.

Reprezentanti se začnou od soboty scházet v Praze a pondělí odletí do Vilniusu.

„Sezvat hráče, aby se sešli v jeden okamžik na stejném místě, nebylo nic lehkého. S nadsázkou o tom, kdo odletí do Litvy, nerozhoduje trenér, ale potvrzení covidového testu. Říkal jsem Nenovi, ať mi napíše ideální nominaci a já že mu ji tři hodiny před odletem proškrtám podle ideální nominace z laboratoře,“hořce se směje manažer národního týmu Michal Šob.

Nominace ČR

Česká soupiska pro kvalifikační utkání proti Belgii (27. listopadu) a Dánsku (29. listopadu) v litevském Vilniusu:



Rozehrávači:

Tomáš Vyoral (Pardubice)

Jakub Šiřina (Opava)

Richard Bálint (Brno)

Ondřej Sehnal (USK Praha)



Pivoti:

Ondřej Balvín (Bilbao)

Martin Peterka (Braunschweig)

Martin Kříž (Nymburk)

Šimon Puršl (Brno)

Kamil Švrdlík (Pardubice)

Luboš Kovář (Nymburk)

Dalibor Fait (Ústí nad Labem)



Křídla:

Jaromír Bohačík (Štrasburk)

Lukáš Palyza (Olomoucko)

Michal Mareš (USK Praha)

Radek Farský (Brno)

Patrick Samoura (USK Praha)

František Váňa (Olomoucko)

Nečekaný povolávák pro Švrdlíka

/ROZHOVOR/ Nečekaný comeback. V roce 2017 si zahrál na svém prvním a zdálo se, že posledním evropském šampionátu. Jenže v koronavirové době je možné úplně všechno. Kamil Švrdlík (34 let), kapitán pardubických basketbalistů nevěřícně koukal na nominaci.

Co jste říkal tomu, že si vás trenér Ginzburg vybral?

No docela jsem na to zíral.

Počítal jste ještě někdy vůbec s tím, že si zahrajete za národní tým?

Spíš ne. Lépe řečeno: nepočítal. Po Eurobasketu v Rumunsku už mě do reprezentace nezvali, tak mě to nenapadlo ani teď.

Jak si to vysvětlujete?

Vzhledem k situaci, která se vyvrbila. Ať už s koronavirem nebo zraněními, jsem pro tým asi potřebný. Beru to, že jsem dostal možná poslední příležitost si zahrát za nároďák. Nečekané šance chci naplno využít.

A co fakt, že v Pardubicích neslezete z kurtu a jste jedním z mála hráčů, kteří pravidelně dvojciferně bodují?

Určitě to s tím souvisí. V letošní sezoně hraji hodně a tím pádem jsem i víc na očích. Trenér Ginzburg si toho patrně všiml a pak usoudil, že ještě nejsem tak starý.

Nicméně, momentálně jste v národním týmu nejstarší. Čeká vás podpora mladých kluků jste na to připraven?

Jsem zvyklý z Pardubic. V reprezentaci nejsou jenom mladí, ale je tam také dost zkušených. Takže to bude trochu jiné.