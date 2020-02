Dnes 17:30: Sluneta Ústí nad Labem (7. místo, 13 výher – 11 porážek) – BK JIP Pardubice (5. místo, 13 výher – 11 porážek).

Tabulka se od čtvrtého do sedmého místa vzácně vyrovnala. Střetávají se celky, které mají totožnou bilanci, takže o významu utkání není třeba diskutovat. „Maraton zápasů končíme v Ústí, kde se nikomu nehraje dobře. Nám se tam v základní části podařilo vyhrát, teď to bude trochu jiné. Soupeř přivedl na perimetr Rogerse, který rád skóruje,“ postřehl pardubický asistent Adam Konvalinka.

V jeho týmu to v poslední době vypadá jako v ordinaci a čekárně u doktora… „V sobotu se nám vrátili někteří marodi, ale zase se objevili jiní. Točíme se v kruhu. Důležité bude udržet domácí na uzdě. Pokud bude nějaká přestřelka, tak naše šance budou menší. Doufáme, že už se nic nikomu nestane a reprezentační pauzu využijeme k doléčení zdravotních problémů,“ přeje si Konvalinka.

Dnes 18:00: Dekstone Tuři Svitavy (3. místo, 16 výher – 8 porážek) – BK Opava (2. místo, 18 výher – 6 porážek).

Není to tak dlouho, co Tuři vyhnali Slezany ze své haly „o dvacet“, jenže teď není jejich nálada po dvou těžkých porážkách rozhodně optimální.

Stále bez zraněných Svoboda a O'Briena se Svitavští pokusí rozpomenout na lepší časy a dostal se opět do kontaktu ke druhé pozici. „Z naší strany to v posledních zápasech nebylo dobré na obranné polovině a tohle musíme změnit, pokud chceme myslet na výhru. Pokud se nám to povede, tak se dostaneme i k lehkým košům po rychlém přechodu na útočnou polovinu a ty nás přiblíží k vítězství,“ věří asistent svitavského trenéra Martin Novák.