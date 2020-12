Středa, 18.30: Dekstone Tuři Svitavy (11. místo, 3 – 9) – BK Opava (2. místo, 10 – 1).

Není to tak dávno, co vzájemné souboje Svitav a Opavy patřily k top tahákům soutěže. Upřímně řečeno, od dnešního duelu se takový zážitek nečeká, a to nejenom proto, že budou chybět diváci. Hlavně forma obou rivalů je diametrálně odlišná, rozjetí Slezané jsou proti trápícím se Turům zřetelnými favority.

„Opava momentálně hraje ve velké pohodě, takže nás čeká velmi těžké utkání. Musíme si dát pozor na opavské střelce, protože pokud už minou, tak si jdou za útočným doskokem, na kterém jsou nejlepší v lize. Rozhodovat ovšem bude především naše schopnost obětovat se pro tým a pomoci jeden druhému. Protože dokud neobětujeme všechno nejlepší, co v nás je, tak na výhry můžeme zapomenout,“ burcuje asistent trenéra Martin Novák.

Středa, 18.30: Sluneta Ústí n. Labem (7. místo, 5 – 6) – BK JIP Pardubice (6. místo, 6 – 6).

Pardubičtí dlouháni unikli minulou sobotu hrobníkovi z lopaty. Na Folimance asi ještě teď nevěřícně kroutí hlavou, jak je možné prohrát, když se celý zápas vede. Beksa ale musí tlumit euforii a přepnout na souseda v tabulce.

„Je hezké vyhrávat, když se daří, ale důležité, i když se nedaří. Doufám, že nám tohle těžce vybojované vítězství dá do budoucna víc než předtím lehčí výhra nad Ostravou. Věřím, že se to pozitivně promítne na našem sebevědomí. Rádi bychom prodloužili vítěznou šňůru i v Ústí. Každá výhra se hodí, abychom poskočili do horní poloviny,“ spřádá plány asistent trenéra Adam Konvalinka.

„Pořád bojujeme s rotacemi v obraně a s komunikací. Co nás drží nad vodou, to je přechodová fáze, v níž jsme udělali trošku progres, jsou vidět kvality Tomáše Vyorala a T. J. Dunanse. Osu ústeckého týmu tvoří několik let Šotnar, Svejcar, Fait a Pecka. Nově ji doplnili Autrey s Rakočevičem. Soupeř rád skóruje, má vysoký průměr nastřílených bodů a jeho hráči chodí rádi útočně doskakovat. Znamená to, že potřebujeme slušně bránit, dostávat domácí pod tlak, aby jednoduše neskórovali, a pomoci si dobrým doskokem,“ vypočetl Konvalinka.