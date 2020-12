Jenže zatímco domácím muška nezamrzla, tak Beksa se začala v útoku trápit. Sluneta totiž otupila jeji největší zbraň Tomáše Vyorala. Do poločasu nastřílel pouze tři body a do druhého už kvůli zranění kotníku nenastoupil. Nic horšího se v tu chvíli hostům přihodit nemohlo. Krom toho, že míjely své střely, hořeli v obraně. Ústí tak zvítězilo 93:76.

Myslím si, že jsme ne úplně dobře řešili clonu na balon. Domácí víceméně každou situaci, kdy měli nějaký volnější prostor, dokázali využít jednoduchou střelou. Nestíhali jsme k hráčům Slunety dobíhat a oni tyto střely proměňovali. Z toho pramenilo těch 93 inkasovaných bodů," odhaluje příčiny nezdaru pardubický pivot Prokop Slanina, který se nemůže vyhnout ani zdravotním problémům Tomáše Vyorala.

„Vyo je pro nás samozřejmě velice důležitý hráč, nejenom co se týče bodů, ale i organizace hry. Na druhou stranu, my musíme umět hrát i bez něj. Nemůžeme být tým, který je závislý jen na jeho přítomnosti, protože budou i zápasy, kdy třeba z nějakých zdravotních důvodů nebude moct hrát. My si s takovou situací musíme poradit líp, abychom podobný zápas příště zvládli.

Reparát bude jeho tým skládat v neděli doma v krajském derby proti Svitavám.