Přepište historii! Královští sokoli už nejsou žádným otloukánkem. Naopak. V aktuálním ročníku Kooperativa NBL zvládli obě východočeská derby. Vyhráli ve Svitavách a ve středu premiérově i s Pardubicemi (75:73). To se opravdu nečekalo.

Hradec zapomněl na smolnou pondělní koncovku v Kolíně poměrně rychle. V první čtvrtině sice jen dotahoval, ale v té následující tvrdě udeřil. Zaznamenal v ní úctyhodných třicet bodů!

Vedení Beksy z 10. minuty 19:12 rychle mizelo. Jedenáctibodová šňůra posadila Sokoly do sedla. Po trojce Nemanji Barace vedli už dokonce 39:26! Pardubice se ze šoku jen těžko vzpamatovávaly.

Trochu jim pomohla přestávka a zřejmě i důrazná domluva. Do třetí části vstoupily lépe, Hradec se naopak dlouho nemohl trefit do koše. I proto se jeho náskok poměrně rychle smrskl (44:41). Pak se děly věci. Trojka Stamenkoviče znamenala odskočení na 59:46, jenže Beksa v poslední části otočila díky Slaninovi na 64:65. Domácí kouč Lubomír Peterka musel být na mrtvici. ,,Nebylo mi nejlíp. Měli jsme tam útlum, ale pořád jsem věřil. Cítil jsem z kluků vnitřní sílu. Nepropadli jsme panice. To bylo velmi důležité.“

Závěr přinesl opravdové drama. Čtrnáct vteřin před koncem snížil Vyoral z trestných hodů na 74:73. Víc už Beksa nestihla. ,,Nemělo by cenu chválit jednotlivce. Kdo byl na hřišti, odvedl své. Šli jsme si za tím celý zápas a byli odměněni,“ zářil Peterka štěstím. Aby ne. Vždyť se pro Hradec vskutku jednalo o historické vítězství.

Kooperativa NBL, 10. kolo: Královští sokoli Hradec Králové – BK JIP Pardubice 75:73 (14:19, 44:36, 59:48). Body: O. Peterka 17, Sedmák 15, Šoula 13, Stamenkovič 10, Barač 9, Lošonský 7, Brožek 2, Koloničný 2 – Vyoral 23, Švrdlík 15, Dunans 14, Slanina 11, Škranc 5, Potoček 5. Trojky: 11:3. Trestné hody: 18/12 – 20/14. Doskoky: 34:39. Fauly: 22:15. Pět osobních chyb: 1:0 (Sedmák).