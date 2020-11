Pátek, 17.30: BK JIP Pardubice (3 výhry/4 prohry) – BK Armex Děčín (1/2). Sportovní hala Dašická.

„Vstupní“ zápas, který je jednou z dohrávek kvůli karanténě Děčína, však bude hodně specifický. Nikdo neví, jak na tom je on sám, o tom druhém ani nemluvě…

„Dlouho se nehrálo, takže lze očekávat, že ani jeden tým nebude v optimální formě. My jsme sice v týdnu vložili do tréninku modelové utkání mezi sebou, ale samotný ostrý zápas zase přinese něco jiného. Nemyslím si, že někdo bude tak nažhavený, že hned trefí každou otevřenou střelu. Podle mě to bude hodně o bojovnosti, o tom, kdo získá neutrální balony a bude mít větší vůli chodit za doskokem,“ přemítá pardubický asistent trenéra Adam Konvalinka.

Stejně jako tým na palubovce se i trenérský štáb musí spokojit s tím, že doma bude pouze „na papíře“.

„Je nám velice líto, že diváci nebudou v hale. Vždyť sport se dělá hlavně kvůli lidem. Pokud jim ale můžeme nabídnout prostřednictvím internetového přenosu alespoň nějakou zábavu, myslím, že je to jedině dobře. Věříme, že naši fanoušci nás budou podporovat i takhle na dálku,“ doufá v jejich přízeň Adam Konvalinka.

Jeho svěřenci museli začátek přípravy na restart Kooperativa NBL absolvovat pod otevřeným nebem.

„Při trénincích venku jsme se udržovali v kondici. Myslel jsem si, že po té karanténě to bude horší, ale ujde to. Samozřejmě v utkání to může vypadat úplně jinak, protože zápasový rytmus a nějaké návyky nám budou trošku chybět,“ říká pardubický kapitán Kamil Švrdlík.