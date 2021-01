Změna zafungovala! Na trenérskou lavičku Pardubic zasedli Adam Konvalinka (bývalý asistent) a Radek Nečas (sportovní ředitel). Po utkání s Kolínem mohli do basketbalového světa zařvat: Jo!

Domácí udrželi s Kolínem krok necelé čtyři minuty. Hosté se jim pak začali postupně vzdalovat. Jejich náskok se vyšplhal na devět bodů. Beksa podnikla v první čtvrtině několik pokusů na jeho zlikvidování, ovšem pod pět bodů se nedostala. Za to druhý kvartál byla z pardubického pohledu úplně jiná káva. Jeho úvod domácím vyšel ještě lépe než v té první. Po sérii (12:2) se vrátili do plusu. Dostali se do laufu a Středočeši nenašli žádný prostředek na zastavení laviny, která se valila do jeho území. Ze stavu 31:31 se za necelé minuty východočeská letka bez ztráty kytičky ujala dvojciferného vedení. Druhé dějství ovládla úchvatným skóre 31:12.

V kolínské kabině tedy muselo být o přestávce pěkně dusno. Však také hosté do druhého poločasu vtrhli jako divoká voda. Z desetibodové ztráty rychle ukrojili šest bodů. Pardubičtí dlouháni vzali varování vážně v průběhu třetí čtvrtiny si znovu vypracovali dvojciferný náskok. Do závěrečné epochy vstupovali se sedmi body k dobru. Poslední desetiminutovka tak byla otevřená. I když v basketbale je otevřená i za jasnějších stavů. Kolín se po třech minutách přiblížil domácím na čtyři body. V tu chvíli to vypadalo na další stíhačku. Jenže s tím nesouhlasil domácí lídr Tomáš Vyoral. Během půlminuty zařídil pěti body pohodlnější, devítibodový náskok svého týmu. Zbývající čtyři minuty si Beska pohlídala a po pěti prohrách v řadě mohla slavit.

BK JIP Pardubice – BC Geosan Kolín 90:82 (19:28, 50:40, 70:63).

Body: Vyoral 22, Svoboda 16, Švrdlík 14, Slanina 13, Potoček 9, Dunans 8, Heřman 6, Tkadlec 2 – Skinner 32, Číž 18, Wallace 10, Novotný 9, Jelínek 7, Dlugoš a Petráš po 3. Rozhodčí: Blahout, Vošahlík, Záruba. Fauly: 18:22. Trestné hody: 21/14 – 17/8. Trojky: 8:12. Doskoky: 44:44. Hráno bez diváků.