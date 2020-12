Sobota, 17.45: BC Geosan Kolín (6 výher/6 proher) – BK JIP Pardubice (6/8).

Komentář asistenta trenéra Adama Konvalinky: “Co se týče soupisky, Kolín působí jako jedno z nejzkušenějších družstev celé soutěže. Českou osu, vedenou Čížem a Machačem, skvěle doplnili Skinner a Wallace. Rozehrávač Adam Číž zažívá podle čísel jednu ze svých nejlepších sezon. Kromě vlastního skórování hodně těží ze spolupráce s pivoty, jak z clony na balón s Machačem, tak ze spolupráce s Jelínkem a Skinnerem. Kde mají domácí podle mého názoru problém, to je návrat do obrany a doskok, například s USK propadli skoro o 20 doskoků. A to jsou přesně klíče k úspěchu pro nás: chtěli bychom využít našeho rychlého přechodu do útoku - potřebujeme zrychlit a hlavně zpřesnit naši přechodovou fázi - a dominance na doskoku, jak na obranném, tak na útočném.”

Komentář hráče Michala Svobody: “Myslím si, že z předchozího zápasu se Svitavami si musíme přenést agresivitu a nasazení, to bylo z naší strany dobré. Určitě ale musíme zlepšit obranný doskok a hlavně se vyvarovat takového množství ztrát. Kolín má hodně zkušený tým, mají hodně hráčů, kteří v české lize působí dlouho, ať už v Kolíně, nebo v jiných týmech. Skvěle hraje Adam Číž, který je nebezpečný nájezdem i střelou, také dokáže připravovat svými asistencemi dobré pozice svým spoluhráčům. Je potřeba, abychom mu jeho hru znepříjemnili, aby nehrál v pohodě, protože potom dokáže rozhodovat zápasy. Celkově budeme chtít hrát rychle dopředu a ještě jednou zdůrazňuji náš obranný doskok, ten nám dělal problémy.”