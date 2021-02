Čtvrtek, 15.00: Pardubice - Brno (v Nymburce).

Paní Štěstěna. V poslední době se nějak často objevuje ve společnosti pardubických basketbalistů. Pomohla jim v koncovce utkání s Hradcem, při losu Českého poháru a vrcholné představení si nechala na úplný závěr základní části. Beksa i přes prohru v Ostravě udržela postupovou šestku. Kapitán týmu Kamil Švrdlík ale dobře ví, že nebude u jejich dveří zvonit věčně a že jí budou muset jít na proti…

Finále není utopií

Obrovské nervy teď může vystřídat obrovské uvolnění. Pardubičtí dlouháni se mohou na pohárovém turnaji odreagovat, vyčistit si hlavy a zápas(y) si užít.

„Nechci použít slovo užít, to by nemuseli všichni správně chápat. Jasně, pod tlakem už tolik nebudeme, protože jsme si uhráli play off. To ale neznamená, že nebudeme makat nadoraz. Rozhodně nejedeme do Nymburka na výlet,“ vzkazuje soupeřům Švrdlík.

A kam se svou lodí s nápisem BEKSA kapitán míří?

„Předně, pokud budeme hrát jako v Ostravě, tak nemíříme nikam. Musíme jít krůček po krůčku. Teď nás zajímá jenom čtvrtfinálový zápas s Brnem. Samozřejmě bychom si rádi zahráli další dva zápasy. Kromě Nymburka jsou všechny týmy na nějaké podobné úrovni. Je to soutěž, kde můžeme udělat dobrý výsledek,“ míní.

Pardubice si mohou los pochvalovat. Ve své polovině pavouka nemají strašáka Nymburk. „Otevírá se slibná šance dostat se až do finále. Ale, takhle daleko ještě koukat nemůžeme. Ještě jsme nepřešli ani čtvrtfinále,“ připomíná pardubická „radlice“.

S čím Beksa přijde?

Prvním a jak si všichni v klubu přejí ne posledním soupeřem Pardubic je Brno. Například v posledním utkání základní části KNBL ve Svitavách hrálo výborně…

„Brno hraje celou sezonu dobře. V lize jsme ho však dvakrát porazili, což by nám mělo dávat nějakou naději. Otázkou, zda jsme v těch zápasech hráli my tak dobře, nebo soupeř tak špatně. Samozřejmě víme, že to nebude jednoduché, protože soupeř má velmi kvalitní tým. Je v něm nám dobře známý Viktor Půlpán, dále reprezentační stálice Šimon Puršl, mladí střelci jako Bálint.“

Beksa se v této sezoně potýká s velkými výkyvy. Jednou brání jako z partesu, podruhé pořádá den otevřených dveří. Navíc je nevyzpytatelným týmem.

„Hrozně nevyzpytatelným. Dopředu nedokážu říct, s čím na palubovku přijdeme. V předchozích sezonách jsem dokázal naše výkony predikovat, teď ani náhodou. Každopádně proti Brnu, více než proti komukoliv jinému, bude záležet na naší kvalitní obranné fázi. Musíme přidat také koncentraci a maximální nasazení,“ nabádá.

Právě Brno pomohlo Pardubicím ve finiši základní části, když dobylo Svitavy. Co poděkování ve formě ústupu z postupu v poháru?

„(smích) Tak to opravdu nehrozí. Navíc Brno hrálo ve Svitavách za sebe. Šimon Puršl i trenér Růžička tam dříve působili. A je tu další důležitá věc. Získalo na nás další výhru v horní skupině nadstavby,“ uzavírá Švrdlík.

Z tábora soupeře: Pardubky si na nás věří, ví Půlpán

Viktor Půlpán patří mezi opory Basketu Brno.Zdroj: Basket BrnoJeště v loňské sezoně oblékal pruhovaný dres s hlavou koně. Pardubicím však dal sbohem a kariéru rozvíjí v Brně. Viktor Půlpán nastoupil v obou ligových duelech proti bývalému zaměstnavateli a oba prohrál. Pohár mu přináší možnost ověřit si v praxi: Do třetice všeho dobrého…

„Obě utkání byla pro mě zvláštní. Ani jedno se mi nepovedlo, takže na třetí pokus už budu chtít zahrát tak, jak bych měl. Zápasy jsme nezvládli celkově, ale máme tým na to Pardubice porazit. Bude to ohromně těžké, protože Pardubky si na nás věří. Doufám, že je zmákneme a pak by na nás vyšly Svitavy nebo Kolín. V tom případě bychom raději prvně jmenovaného,“ říká Půlpán.

Minulou sobotu přidal ve Svitavách ruku k dílu, které dotlačilo „jeho“ Beksu do skupiny A1 ligového čtvrtfinále. „Kluci z Pardubic mi psali a děkovali nám. Tím to ale končí, na hřišti mě zase nebudou chtít pouštět do jednodušších situací či nájezdů,“ tuší Viktor Půlpán.