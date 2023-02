Kara odehrála vcelku solidní první poločas, kdy ještě držela přijatelné skóre. Po přestávce se už ale i vinou oslabení sesypala, čehož nadšeně hrající Hradec využil k navýšení skóre. Je pravdou, že Kara mu to značně umožnila, když v zápase spáchala téměř třicet ztrát.

HRADECKÁ TRENÉRKA PTÁČKOVÁ CHVÁLILA

„Byly jsme lepší v obraně i v útoku. Myslím si, že nasazení a chuť hrát byla na naší straně od začátku utkání enormní. S tím jsem velmi spokojená,“ vysekla poklonu svému týmu hradecká trenérka Romana Ptáčková.

Přitom lodivodka reprezentace měla před duelem mírné obavy kvůli několika absencím. „V týdnu jsme přišly o další dvě hráčky ze základní pětky, které se tam musely posunout za ty, co už dříve vypadly. Takže mě mile překvapily i dorostenky Charlotte Velichová a Naty Vlachová, skvěle se zařadily k těm starším hráčkám,“ nešetřila chválou na své svěřenkyně.

Dalekonosná trefa Zeithammerové i skvělý nájezd Vojtíkové. Češky postupují na ME

Hradec bodově i herně táhlo trio Kateřina Zeithammerová, Pamela Therese Effangová a Alena Hanušová. Prvně jmenované hráčky jsou současnými reprezentantkami, třetí byla v národním celku ještě donedávna. „Katka i Pamča zahrály skvělé utkání, ale i Alča, za což jsem ráda, protože to v ní je. Jen doufám, že v tom budou pokračovat,“ přeje si trenérka Ptáčková.

MARTIŠEK: DRUHÁ PŮLE? ODEVZDANÝ VÝKON

Na trutnovské straně taková spokojenost logicky panovat nemohla, což potvrdil i trenér Michal Martišek. „Utkání se mi pochopitelně nehodnotí lehce. Už v prvním poločase jsme přišli o dvě hráčky základní pětky Finkovou a Tomašickou. Škoda, že jsme v závěru poločasu uspěchali střelu a dovolili domácím odskočit na patnáct bodů. Druhý poločas potom nesnesl z naší strany žádná kritéria, byl to absolutně odevzdaný výkon, za který jsme si jiný výsledek ani nezasloužili,“ pronesl kouč Kary.

Ženské basketbalové derby před kamerami ČT: favorizované Lvice večer vyzvou Karu

Hradec Králové se díky vítězství posunul na pátou příčku. Trutnov zůstává devátý a pokud se chce probojovat do play off, musí ve zbývajících třech utkáních základní části minimálně jednou zvítězit. Pakliže se mu to nepodaří, stejně jako v loňské sezoně ho čeká série o deváté místo se Strakonicemi.

Chance ŽBL - 17. kolo

Sokol Hradec Králové – Kara Trutnov 93:55 (24:15, 47:32, 74:41). Body: Zeithammerová 22, Effangová 21, Hanušová 15, Velichová 14, Levínská 7, Zavázalová 4, Pokorná 4, Vlachová 4, Fišerová 2 (10 doskoků) – Gaislerová 17, Kozumplíková 13, Fisherová 11 (12 doskoků), Malcolmová 4, Vítová 4, Northcross-Bakerová 3, Šmahelová 2, Seifrtová 1. Rozhodčí: Komprs, Kremser, Karabínová. Trojky: 8:5. Trestné hody: 20/11 – 19/12. Doskoky: 48:46. Fauly: 20:17. Diváci: 250.