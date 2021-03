Investice. Někdo si koupí dům, někdo si dopřeje luxusní automobil, někdo vyrazí na cestu kolem světa. Lidé si ale rádi pořizují také akcie. Nejen na burze. A když se jedná o vlastnický podíl sportovního klubu, ve kterém působíte, nemůže pro ně existovat lepší spojení. Své o tom ví Martin Marek, který má minoritu v BK Pardubice.

Jak se stát akcionářem

Jak se rodí nápad stát se spoluvlastníkem profesionálního sportovního klubu?

První příležitosti jsem využil již před deseti lety. Dostal jsem tehdy nabídku na pětiprocentní odkup. Bral jsem to jako příležitost posílit svou vazbu ke klubu, ve kterém jsem viděl a stále vidím veliký potenciál rozvoje.

Byl to váš sen, přání, či snad plán získat takovou pozici ve sportovním světě?

V danou chvíli to bylo o využití nabídky, která přišla a ve které jsem viděl smysl. Pardubický basketbal jsem viděl jako unikátní klub s bohatou tradicí. Dále s dobrou mládeží, podporou fanoušků a municipalit, arénou, kde jsme tehdy hráli pravidelně. No a hlavně s lidmi ve vedení majícími obrovský zájem. To vše mi dávalo smysl se víc spojit.

Máte zkušenosti z USA, vystudovanou ekonomiku. Ovlivnily tyto skutečnosti nějak vaše rozhodnutí?

Studium a USA asi ne. Na tohle vás nepřipraví. Spíš jsem člověk, který má rád nové výzvy. Tohle byla velká výzva, která mi následně přinesla a nadále přináší naplnění. Byl to určitý krok do neznáma, který intuitivně cítíte, že musíte udělat.

Vyplývá to z logiky věci, že se generální manažer klubu stane jeho spoluvlastníkem?

Víte, není to zaměstnání s pevnou pracovní dobou. Jste neustále k dispozici a non stop přepínáte mezi sportovní rovinou, ekonomikou, účetnictvím, marketingem, projekty klubu apod. Jako vedení jsme zodpovědní nejen za ekonomiku, ale i za sportovní výsledky. Jste první na ráně z venku, když se nedaří. Musíte mít velkou vnitřní motivaci práci dělat a s klubem se totálně sžít. Z pohledu klubu dává smysl výkonného GM motivovat podílem na společnosti. Z pohledu manažera je to upevnění pozice při rozhodovacích procesech.

Jaké pro vás plynou povinnosti a závazky z toho být spoluvlastníkem?

Tou největší povinností a závazkem je samozřejmě s ostatními akcionáři zajistit každoročně rozpočet klubu.

Co vám z toho naopak plyne dobrého, tedy kromě pocitu?

Možnost aktivně ovlivnit dlouhodobou strategii klubu.

Jak se změnil podíl



Akciový podíl ve společnosti BK Pardubice - současný stav:

Pavel Stara - 35%

město Pardubice - 25%

BK Pardubice - 25%

Martin Marek - 15%



Akciový podíl ve společnosti BK Pardubice - před transakcí:

Pavel Stara - 25%

BK Pardubice - 25%

Miroslav Havlíček - 20%

město Pardubice - 15%

Jan Kašpar - 10%

Martin Marek - 5%

Kolik jste vložil vlastních peněz do akciové společnosti BK Pardubice?

Více než si momentálně může dovolit náš rodinný rozpočet (směje se).

O kolik jste navýšil svůj podíl, nyní na patnáct procent?

K dispozici po Miroslavu Havlíčkovi a Janu Kašparovi bylo celkem třicet procent akcií společnosti. Chtěl bych jim poděkovat za to, co pro klub v předchozích patnácti letech udělali. Zajistili Bekse finanční stabilitu, velikou energii a stáli u mnoha úspěchů. Dle stanov byli osloveni ostatní akcionáři s předkupním právem. Mládežnický klub BK z.s. se rozhodl nenavyšovat svůj podíl, naopak já, Pavel Stara a město Pardubice jsme každý navýšili o deset procent.

Máte nejméně ze všech čtyřech subjektů. Je pro vás patnáct procent strop?

O větším podílu už nepřemýšlím. I těch deset procent, co jsme nyní každý navýšili, jsme si vzájemně řekli, že dáme k dispozici za nominální hodnotu akcií případnému novému investorovi. Cíl je získat do akcionářských řad další silný subjekt. Ideálně s pardubickou nebo regionální stopou. S dlouhodobým zájmem o pardubický basketbal a silným finančním zázemím.

Vaše společnost vlastní čtyři minoritní akcionáři. Znamená to, že se musí celé kvarteto dohodnout?

Přesně tak. Zatím (zaťuká na stůl) se u všeho podstatného, co se ve společnosti za posledních deset let událo, vždy našla shoda.

Jak můžete hovořit do společnosti a má držitel vyššího podílu také vyšší pravomoci?

Každý akcionář vlastní tolik hlasů na valné hromadě, podle toho, kolik akcií drží.

Když se objevila možnost předkupního práva, zvažoval jste navýšení podílu?

V zásadních věcech jednáme s Pavlem Starou. Oba jsme se shodli, že do toho půjdeme. Velice si ceníme i vstřícného postoje města, které nám pomohlo se zbývajícími deseti procenty.

Doba doba je ale značně nejistá. Není ošemetné spoluvlastnit sportovní klub?

Ano, vše je teď uměle přibrzděné. Ale věřím, že lidi se po covidu budou chtít znovu potkávat, fandit, manažeři firem chodit na setkání Beksa Business Clubu, což je networkingová platforma pro obchodní partnery. Navíc je rozjetý projekt Dukla sportovní, na kterém se pracuje již od 2014. Jeho součástí má být hala pro míčové sporty s kapacitou 3700 diváků. To vše je veliká šance budovat něco unikátního.

Jak hodnotíte nové rozložení podílů ve společnosti?

K maximální spokojenosti by pomohlo získat do akcionářského kruhu ještě minimálně jeden silný regionální subjekt, který by s námi měl zájem budovat vše zmíněné.

Akcie chtějí nabídnout novým investorům

Nové rozdělení. V basketbalovém klubu BK Pardubice došlo ke změnám v akcionářské struktuře společnosti. Dlouholetí akcionáři Miroslav Havlíček a Jan Kašpar nabídli své podíly v nominální hodnotě zbývajícím akcionářům.

„Oba dva pánové v minulých letech v nemalé míře přispěli k ekonomické a obchodní stabilitě klubu. A jsou nedílnou součástí úspěchů celé organizace v tomto období,“ předeslal Pavel Stara, předseda představenstva BK Pardubice. „Patří jim velké poděkování nejen za velké množství vynaložených prostředků, ale také za veškerou energii a pomoc při profesionalizaci naší organizace,“ dodává.

Svého předkupního práva využili stávající akcionáři Pavel Stara, Martin Marek a Statutární město Pardubice. Zbývajícím akcionářem je BK Pardubice, z. s., který se nepodílí na naplňování rozpočtu společnosti, nýbrž primárně zajišťuje sportovní a výchovný proces.

Rada města Pardubic na začátku března schválila návrh na využití předkupního práva ve společnosti BK Pardubice, a.s., v souladu s ustanovením článku 6 stanov, na základě oznámení představenstva společnosti doručeného městu Pardubice a na základě dohody akcionářů. Tak, že město Pardubice získá desetiprocentní akciový podíl Miroslava Havlíčka.

Na zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo 11. března, bylo pořízení akciového podílu v BK Pardubice schváleno jednoznačným poměrem hlasů.

„Velice si vážíme čtvrtečního odsouhlasení pořízení akcií Statutárním městem Pardubice, a to z několika důvodů. Předně proto, že nám toto rozhodnutí umožňuje aktivně oslovovat nové potenciální partnery. My, ostatní akcionáři, jsme se přitom zavázali tyto akcie za jejich nominální hodnotu nabídnout novým investorům. Přičemž je pro nás nesmírně důležité, abychom zvolili investory nejlépe s pardubickou či regionální stopou, s deklarovaným dlouhodobým zájmem o pardubický basketbal a se silným finančním zázemím. Abychom společně mohli pokračovat v rozvoji společnosti BK Pardubice,“ podotýká Stara, který nezapomene opomenout doplnit: „Dlouhodobá podpora města je velmi výrazným signálem, že náš klub je zdravý a připravený se rozvíjet.“

Na nedávném jednání zastupitelstva byl rovněž předložen draft budoucí akcionářské dohody. I ta byla zastupiteli komentována, přičemž draft je třeba zfinalizovat v co nejkratší době.

„Akcionářská dohoda je velmi významným prvkem nejen pro blízkou budoucnost klubu, jelikož jsou v ní jasně uvedena práva a povinnosti jednotlivých akcionářů a tím i definována jednání s potenciálními akcionáři. V této dohodě by se měli všichni noví akcionáři zavázat k udržení rozpočtu v minimálně stávající výši. Taktéž je v ní definována vzájemná spolupráce na projektu Dukla sportovní či podmínky spolupráce v multifunkční enteria areně,“ připomíná Pavel Stara.