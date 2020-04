Jeden z nejzvláštnějších přístupů k boji s koronavirem ze všech zemí světa zvolilo Bělorusko, a právě s touto zemí spojila v posledních letech svou kariéru česká reprezentační rozehrávačka Lenka Bartáková. Na začátku své kariéry nastupovala také za královéhradecké Lvice.

Pijte vodku, budete v pohodě

„V Bělorusku se koronavirus před mým odjezdem vůbec neřešil. Nebyla žádná omezení ani zákazy, nikdo nenosil roušku a lidé chodili normálně do barů a restaurací. Nepociťovaly jsme žádnou změnu a přišlo mi, že jediný, kdo to tam řešil, jsem byla já a ostatní cizinky, protože jsme měly nějaké informace z domova a věděly jsme, že situace není dobrá,“ popisuje poslední týdny opora Tsmoki Minsk.

Její tým patří v posledních letech v běloruské Premier League k neporazitelným a podobně tomu je i v aktuální sezóně. Jediná ligová porážka přišla v listopadu, a to na palubovce největšího rivala, Gorizontu Minsk. Právě před rivalem z hlavního města vybojovalo Tsmoki první místo po nadstavbě, po které byla ženská basketbalová liga konečně přerušena. Například tamní fotbalový svaz totiž v zápasech nejvyšší soutěže ještě hodně dlouho pokračoval.

„Po posledním zápase nadstavbové části nám jen řekli, že liga se přerušuje, ale že budou chtít určitě pokračovat a ligu dohrát. Odjela jsem domů čtyři dny po posledním zápase na doporučení české ambasády v Minsku a ministerstva zahraničí,“ říká osmadvacetiletá basketbalistka, podle které z celosvětové epidemie nemělo strach vedení soutěže ani klubu.

„Bylo nám jen řečeno, že v Bělorusku je jen málo případů a jsme v bezpečí. Proběhly i nějaké vtipy, že máme pít vodku a budeme v pohodě,“ pousměje se.

Letenka last minute

Bartáková ale neponechala nic v náhodě a několik dnů před dohráním nadstavbové části už řešila potenciální návrat s českými úřady. „Dva týdny jsem s ambasádou komunikovala, a když mi doporučili návrat do Čech, tak jsem odjela. Měla jsem zprávy, že lety do Prahy budou brzy zrušeny a pak bude velmi složité se vrátit. Koupila jsem letenku na předposlední možný den 19. března a odletěla,“ vypráví o návratu domů, se kterým naštěstí klubové vedení nemělo problémy.

„V klubu jsem to řekla den před odletem. Trenér s asistentem nic nenamítali, jen řekli, že jsem tam v bezpečí a liga se bude určitě dohrávat. Po příletu jsem řešila s agentem výpověď a předčasné ukončení smlouvy s čímž souviselo i strhnutí části peněz,“ vysvětluje s tím, že se do Běloruska v tomto ligovém ročníku už nevrátí.

V Česku čekal na rodačku ze Sokolova malý šok. „Po mém návratu to byl celkem šok. Jak už jsem řekla, tak v Minsku jsme nic nepociťovali a po příletu do Prahy bylo prázdné letiště a prázdné ulice,“ vzpomíná na zvláštní pocity.

Spolu s Bartákovou působí v Minsku také dvě Američanky, které potkal v souvislosti s přerušením ligové soutěže rozdílný osud. „Jedna z Američanek zůstala a čeká na obnovení soutěže, druhá odletěla domů. Ostatní nadále trénují jednou denně a čekají, kdy budou moci pokračovat.“

Pro Češku byly lákadlem v dalekém Bělorusku i evropské poháry – v Evropské lize EWBL prošlo Tsmoki do Final4 a Češka tak jen těsně přišla o turnaj v Brně na palubovce tamních Žabin. V prestižnějším EuroCupu pak běloruský šampion do poslední chvíle bojoval o postup do play off, nakonec však prošly ze skupiny D dál turecký Hatay a ruský Krasnojarsk.

„Klubové cíle jsme v sezóně určitě plnily, když bylo cílem vyhrát ligu, postoupit do Final4 EWBL a postoupit do play off EuroCupu. Na příští sezónu se zatím vrátit do Minsku neplánuji, ale samozřejmě čekám na další vývoj situace,“ naznačuje své další kroky rozehrávačka, která v době karantény řeší také koupi nového bydlení s přítelem.

Diváky bere hokej

V basketbalově exotické zemi už jednou Bartáková působila, právě Tsmoki jí získalo na úvodní část ročníku 2018/19, ale po vypadnutí z EuroCupu odešla do KP Brno. Teď znovu sezónu v Bělorusku nedohraje.

„Celkově jsem v Bělorusku byla moc spokojená, jinak bych se tam určitě nevracela. Je to trochu jiná kultura, ale předčilo to má očekávání. Minsk je jako každé jiné evropské město, kde člověk najde spoustu vyžití. Sice je občas náročné trávit sezónu tak daleko od rodiny, ale vzhledem k reprezentační pauze v listopadu, vánoční pauze v prosinci a se vším tím cestováním to docela uteklo,“ nestěžuje si na kočovný život profesionální sportovkyně Bartáková, kterou mrzí jen menší počet fanoušků na zápasech Tsmoki.

„V zemi je jasnou jedničkou hokej. Na naše domácí zápasy příliš diváků nemáme, protože výsledky jsou většinou dost jednoznačné, ale na EuroCup byla návštěva slušná,“ popisuje.

Současný program má Bartáková velmi podobný jako většina obyvatel Česka, pro milovnici pohybu je to trochu změna. „Prvních pár dní jsem hodně odpočívala, ale teď už se snažím zase udržovat ve formě, takže cvičím doma nebo když je možnost, tak se jdu proběhnout. Jinak trávím čas s rodinou a s přítelem,“ usmívá se.