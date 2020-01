Mouka do mlýna… Basketbalisté z klubů Pardubického kraje nepřinesli na All Star Game do Ústí nad Labem trochu mouky, ale pytle. Tomáš Vyoral z Beksy kapitánoval vítěznému týmu Mladých pušek, ve kterém nastoupil i budoucí MVP Šimon Puršl ze Svitav.

Pardubický křídelník Ozren Pavlovič pak ovládl soutěž jeden na jednoho, když ve finále udolal Tura Luboše Kováře. V soutěži smečařů sahal po finále jeho oddílový kolega z Pušek Eugene Crandall. Naopak pardubického rozehrávače Viktora Půlpána nepustilo k mladším zranění ze Svitav.

Ze zábavy tvrdý konec

Nejde o výsledek… Alespoň taková tvrzení se objevují při různých exhibicích. Jenže sportovci jsou nastaveni na to, aby vyhrávali. Tento fakt se potvrdil, když v závěru Utkání hvězd mezi Mazáky a Mladými pušky chtěly oba týmy vyhrát. Nakonec se z vítězství o pouhý bod radovali hráči, pro které je hranice určena na sedmadvacet let.

„Na začátku to bylo spíše pro zábavu, ale ke konci se už hrálo pěkně tvrdě. Zaskočilo nás, jak Mazáci začali bránit, tak jsme pak museli nastavit stejné nasazení v obraně. All Star Game mají lidi rádi, většinou je vyprodáno. To se potvrdilo také v Ústí. Byla to skvělá show,“ okomentoval Utkání hvězd svitavský pivot Šimon Puršl, který byl zvolen jeho nejužitečnějším hráčem.

Zajímavé porovnání

Pardubice znovu nevyšly na prázdno. Po loňském trojkařském triumfu Donovana Jacksona letos nenašel přemožitele v souboji jeden na jednoho Ozren Pavlovič.

„Krásná akce pro hráče i pro diváky. Je skvělé, že jsem mohl být její součástí. Všichni se usmívali, bavili. Není to jen o penězích, ale je příjemné získat bonus. Hra jeden proti jednomu je velice zajímavým porovnáním pivotů proti křídlům a rozehrávačům. Velkou roli hraje štěstí, protože se hraje jen do tří nebo čtyř bodů. Ale bavilo mě to moc,“ potěšila výhra Ozrena Pavloviče, který si vysoutěžil šek na tisíc eur.

Utkání hvězd



Mazáci – Mladé pušky 128:129 (33:27; 60:66; 95:106).

Body: Šiřina 20, Holsey 18, Autrey a Pomikálek (14 doskoků) po 17, Pecka 15, Houška 14, Stamenkovič 11, Jurečka 7, Hruban 5, Gniadek 4, Číž 0 – Puršl 25, Hankins 18, Mareš a Farský po 15, Bohačík 14, Sehnal 11, Crandall 8, Vyoral a Svejcar po 7, Roby 5, Peterka 4. Fauly: 0:1. Trestné hody: 1/1 – 0/0. Trojky: 11:12. Za pět bodů: 0:3. Doskoky: 73:56.



Kooperativa Faktor 1 on 1 Challenge (jeden na jednoho)

1. Pavlovič (Pardubice), 2. Kovář (Svitavy), 3. – 4. Mareš a Brown.



Hyundai 3-Point Challenge (soutěž trojkařů)

Finále: Jurecka – Svejcar 19:12.



Basket Slam Dunk Contest (smečařská soutěž)

1. Hankins, 2. Newkirk.