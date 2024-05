/FOTO, VIDEO/ Druhý díl mezinárodního mistrovství České republiky motokrosařů hostil Pacov nedaleko Pelhřimova. Na tradičně perfektně připravené a mezi jezdci oblíbené dráze byly k vidění ve všech čtyřech kubaturách napínavé boje, ve kterých byli vidět i zástupci litomyšlského Orion Racing Teamu. Nejvíce opět nestárnoucí Petr Bartoš, jenž si odvezl další veteránské prvenství a k tomu ještě TOP 10 umístění ve třídě MX1.

Václav Kovář se báječným manévrem v první zatáčce dostal do čela první jízdy závodu třídy MX1 v Pacově. | Video: Deník/ Pavel Kortus

V Pacově zvítězil po dramatickém průběhu v nejsilnější skupině německý borec Max Nagl před Jakubem Terešákem, Slovák Pavol Repčák (Orion Racing, KTM) zajel dobře v druhé rozjížďce, kdy bral čtvrté místo a v celkové klasifikace zůstal v elitní pětce. Velezkušený Petr Bartoš (Orion Racing, KTM) se ukázal divákům zase ve dvou třídách, když nejprve ovládl veterány a ještě stihl prohnat daleko mladší soupeře v klase MX1, kde je průběžně po dvou odjetých závodech sedmý. Šest mistrovských bodů si z Pacovského propadu odvezl trojnásobný motoskijöringový šampion Lukáš Mohaupt (Orion Racing, Honda).

Adam Dušek pokračuje ve spanilé jízdě, letos ho ještě nikdo ve třídě MX2 neporazil. Petr Rathouský (Orion Racing, KTM) se nemohl opřít o dobré starty, soupeře musel vždy dotahovat, nakonec vydřel 28 bodů a po dvou kláních se posunul na sedmou příčku MMČR. Junior Martin Červenka (Orion Racing, KTM) sbírá zkušenosti, tentokrát dokončil podnik jako dvaadvacátý s jedním mistrovským bodem.

„S naším vystoupením v Pacově jsme celkem spokojeni, zejména u Petra Rathouského nás však trápily starty. To musíme řešit a zapracovat na tom, protože pokud chce závodit s těmi nejlepšími, tak se nesmí stát, že zůstane zablokovaný v první zatáčce a než se dostane do tempa, je špička závodu daleko pryč. Ono něco jiného je to v tréninku a něco jiného v ostré rozjížďce, kde je na roštu 40 lidí. Je to hodně o hlavě, svoji roli hraje stres, nervozita, ale start je alfa a omega pro úspěch v závodu a musíme ve v tom zlepšit,“ říká manažer Orion Racing Teamu Petr Kovář.

MX2:

1. Adam Dušek (HT Group Racing Team)

2. Tomáš Pikart (ZL N2P s. r. o.)

3. Martin Venhoda (Q-Racing Team)

6. Petr Rathouský (Orion Racing Team)

22. Martin Červenka (Orion Racing Team)

Průběžné pořadí:

1. Adam Dušek 100

2. Tomáš Pikart 86

3. Martin Venhoda 80

7. Petr Rathouský 46

20. Martin Červenka 20

MX1:

1. Max Nagl (Haas Racing Team)

2. Jakub Terešák (HT Group Racing Team)

3. Šimon Jošt (KRTZ Motorsport)

5. Pavol Repčák (Orion Racing Team)

9. Petr Bartoš (Orion Racing Team)

19. Lukáš Mohaupt (Orion Racing Team)

Průběžné pořadí:

1. Jakub Terešák 72.

2. Max Nagl 69.

3. Šimon Jošt 60.

5. Pavol Repčák 49

7. Petr Bartoš 34

20. Lukáš Mohaupt 9

Orion Racing Team v Pacově.Zdroj: Radek Lavička

Veterán:

1. Petr Bartoš (Orion Racing Team)

2. Martin Žerava

3. Michal Votroubek (LUKA Motocross Team)

Průběžné pořadí:

1. Petr Bartoš 100

2. Michal Votroubek 86

3. Tomáš Kaňkovský 72

85 ccm:

1. Matyáš Výleta (KRTZ Motorsport)

2. Szymon Masarczyk (Motosport Chýnov v AČR)

3. Zdeněk Buštík (LUTCAR Team)

Průběžné pořadí:

1. Matyáš Výleta 97

2. Szymon Masarczyk 91

3. Zdeněk Buštík 76