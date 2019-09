Jeden za všechny, všichni za jednoho. Motokrosové mezinárodní mistrovství České republiky družstev, které se koná tuto neděli na trati v Dalečíně, je specifickým podnikem. Závodníci v něm nemohou myslet jenom na svůj osobní úspěch, ale musí mít na paměti, že jsou v týmu tři a každý z nich musí přispět ke společnému dílu.

Týmový šampionát je vrcholem sezony českého motokrosu, atraktivním pro diváky a občas stresujícím pro jezdce a také jejich manažery.

Tříčlenný tým je složen ze závodníků ve třídách MX1, MX2 a MX3. Jedou se celkem tři rozjížďky (v každé z nich závodí jezdci dvou ze tří kubatur, každý účastník pojede dvakrát). Hodnotí se co nejnižší součet umístění, počítá se pět nejlepších dosažených výsledků a nejhorší se škrtá.

Litomyšlský Orion Racing Team patřil v minulosti k pravidelným sběratelům medailí. Před rokem absentoval, letos se touží na „bednu“ po letech vrátit. A sestavu dal manažer Petr Kovář do kupy silnou. Ke svým kmenovým jezdcům Petru Bartošovi (pátý v MMČR třídy MX1) a Jonáši Nedvědovi (bronzový medailista kubatury MX2) angažoval ostříleného Martina Michka, někdejšího jezdce Orionu a několikanásobného mistra republiky.

A to je trojlístek, se kterým se dají spřádat smělé plány.

„Do Dalečína nejdeme s malými cíli. Očekávám, že se zapojíme do bojů o stupně vítězů,“ netají se manažer Petr Kovář. Zároveň si je však vědom nevyzpytatelnosti týmového zápolení. „Vzpomínám si na závod v Horním Újezdu před několika lety, kdy dva naši jezdci leželi na zemi v první zatáčce po startu první jízdy. Rozhodne momentální forma závodníků, štěstí, ale i taktika, protože se jedou tří rozjížďky a teprve v té třetí se toho děje nejvíce,“ říká zkušený manažer Kovář.

Jeho „ovečky“ jsou odhodlány se porvat o co nejlepší výsledek. „Kluci jsou v pořádku a připraveni podat co nejlepší výkon. Důležité bude, jak Jonáš Nedvěd, který má právě za sebou závěrečnou zkoušku na vysoké škole, zvládne svoje jízdy na malé motorce, to je v týmech vždy důležité. V Dalečíně se mu doposud příliš nedařilo, stejně jako Petru Bartošovi, zato Martin Michek má tuto trať v oblibě. Favoritem číslo jedna je určitě sestava Osička MX Team, ale i HT Group Racing Team, který jede na domácí dráze, udělá maximum pro vítězství. My chceme také promlouvat do bojů o přední příčky,“ dodal Kovář.

Na startu letos schází obhájce primátu Buksa ADOS KTM Team, tím napínavější závod se ovšem očekává.

Předpokládaní favorité závodu v Dalečíně

Osička MX Team. Na start je nahlášen v luxusní sestavě Filip Neugebauer, Šimon Jošt, Lukas Neurauter, tedy letošní vicemistři v kubaturách MX1 i MX2 a s nimi výborný Rakušan, mimo jiné vítěz závodu v Opatově. Papírově asi favorit číslo jedna, který by měl těžit z vyrovnanosti všech svých členů.



HT Group Racing Team. Patrik Liška, Martin Krč a Václav Kovář. Další elitní seskupení. Hvězdou je letošní domácí šampion MX2 Krč, společně s ním jede bronzový muž třídy MX1 Kovář, to je síla jako hrom. Podpoří-li je první jmenovaný kvalitními jízdami, může tento tým pomýšlet hodně vysoko.



Orion Racing Team. Posílen o Michka nemá v sestavě slabý článek. Možná, že jeho jezdci nebudou útočit na první místa v rozjížďkách, ale jejich zbraní by měla být zejména spolehlivost a minimální výpadky, což v týmech hraje klíčovou úlohu.



Haas Čepelák Racing Team. Jeden z možných „černých koňů“ závodu. Je složený z mladých dravých motokrosařů (Plch, Vondrášek, Drdaj), kteří pokud se vyvarují zbrklosti a zbytečného rizika, mohou pořádně prohnat i elitní soupeře.