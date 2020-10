Duel pro Kolínu byl hodně nečitelný, vždyť soupeř nastoupil zatím pouze v úvodním kole. V prvním poločase však plynule navázal na svitavské nezdary z předchozích vystoupení.

Středočeši přejeli obranu domácích dvaapadesáti body, vytvářeli si dobré pozice a přesně stříleli, Tuři nestíhali a výsledkem bylo manko mínus patnáct.

Teprve po návratu z kabiny se prezentovali tak, jak u nich bývalo zvykem. Vyšla jim sázka na zónovou obranu, v útoku se konečně trefili z dálky a šňůrou 13:0 se plnohodnotně vrátili do zápasu. Po trojce Sehnala snížili na 53:54, ale jak se později ukázalo, bylo to nejblíže, co se k soupeři přiblížili. Třetí čtvrtina 23:12 však od nich konečně vypadala k světu.

Jenže Kolín svůj náskok nepustil, naopak vždycky v pravou chvíli dokázal udeřit (63:73). Poslední naděje svitla Turům po Welschově samostatné akci (70:73), jenže soupeř reagoval trojkami Wallace a Skinnera (71:79) a když následně Skinner přidal koš s faulem a proměnil i šestku (72:82), bylo rozhodnuto a koncovku si hosté kontrolovali.

V jejich barvách zazářil Jiří Jelínek, který ještě v uplynulém ročníku hájil svitavské barvy a svůj bývalý tým popravil před svým vyfaulováním dvaadvaceti body a deseti doskoky při užitečnosti 28. Domácí sice tentokrát těsně vyhráli na doskoku, jenže v klíčových chvílích ve čtvrté čtvrtině si hosté právě útočným doskokem pomohli k důležitým bodům.

Za zmínku stojí ještě počet trojkových střel, celkem oba týmy vyslaly zpoza perimetru neskutečných 70 pokusů (27:43), ovšem při úspěšnosti pod třicet procent. Propastný byl rozdíl na čáře trestného hodu, i tohle byl další kamínek do kolínské vítězné mozaiky. Ve svitavské sestavě scházeli zdravotně indisponovaní Bujnoch, Dragoun a Křivánek.

Řekli po utkání

Lukáš Pivoda, trenér Svitav: Do prvního poločasu jsme šli opět s nějakou taktikou na obranné polovině. Tedy že budeme agresivní, budeme zahušťovat bednu a lítat s míčem, když se pohybuje. Bohužel to bylo tak, že míč letí do rohu na střelce a my se na něj díváme, místo toho, abychom tam šli. Opět to nebyla týmová obrana. Ve druhém poločase jsme díky zóně snad poprvé v této sezoně začali komunikovat, hrát jako jeden tým a pomáhat si. Tam jsme Kolín zpomalili a dostali se na dostřel. Co však rozhodlo, byla naše naprostá nemohoucnost na trojkové čáře. My si šance vytvoříme, máme je, ale nedáme. K tomu padesát procent trestné hody a celkově nízká úspěšnost střelby. Přidali jsme osmnáct velmi stupidních ztrát, které soupeř potrestal dvacet body. To byly klíčové faktory.

Miroslav Sodoma, trenér Kolína: Samozřejmě jsme za vítězství velmi rádi. Nehráli jsme totiž měsíc soutěžní utkání a teď nás mrzí, že soutěž nepokračuje. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, koncentrovaně, myslím, že o celkovém úspěchu rozhodl první poločas, kdy jsme si vytvořili náskok. Do druhé půle jsme si řekli, že Svitavy něco musí změnit, protože nebudou chtít prohrát. Změnily, hrály zónu, my na ni byli připraveni, ale až když jsme použili další věc do zóny, tak nám zafungovala. Řekl bych, že jsme si vítězství zasloužili, protože jsme ve třech čtvrtinách vyhráli. Bojovali jsme o každý míč a pokud takhle budeme pokračovat, tak se můžeme těšit na další výhry.

Marek Welsch, rozehrávač Svitav: V první půlce jsme byli hodně špatní v obraně, hlavně při řešení pick and rollu, kdy jsme buď dostávali jednoduché body zpod koše, nebo jsme nesprávně rotovali a Kolín měl spoustu volných střel, které bohužel pro nás proměnil. Ve druhém poločase jsme přešli do zónové obrany, která fungovala a stáhli jsme ztrátu, ale měli jsme také hodně ztrát, které soupeř trestal, a neproměňovali jsme jednoduché pozice. Proto jsme se nedokázali na Kolín znovu dotáhnout a prohráli.

Jiří Jelínek, pivot Kolína: Pro mě to byl velmi těžký duel po dlouhé pauze. Před utkáním jsem absolutně netušil, co od toho čekat. Svitavy, kterým se zatím nedaří, a my po měsíci bez ostrého zápasu. Osobně jsem nadšený, za mě to bylo super. Kromě třetí čtvrtiny, kdy jsme byli zaskočení zónou, jsme jinak hráli, co jsme chtěli. A měli jsme i štěstí.

8. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – Geosan Kolín 79:89 (17:24, 37:52, 60:64)

Body: Welsch 19, Sehnal 19, Proleta 13, Svoboda 12, Marko 10, Johnson 4, Slezák 2 – Wallace 22, Jelínek 22, Skinner 18, Novotný 17, Číž 4, Mazič 2, Machač 2, Petráš 2. Rozhodčí: Matějek, Baudyš, Vondráček. Fauly: 21:18. Pět chyb: 40. Sehnal – 35. Jelínek. Trestné hody: 14/7 – 18/17. Trojky: 8:12. Doskoky: 43:41. Hráno bez diváků. Nejlepší hráč utkání: Jelínek (Svitavy).

Další výsledky:

Hradec Králové – Opava (neděle, 17:00), Nymburk – Pardubice 105:59, Ostrava – Brno odloženo, Děčín – USK Praha 76:81, Ústí nad Labem – Olomoucko odloženo.

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (6/0), 2. BK Opava (4/1), 3. USK Praha (5/2), 4. Sluneta Ústí nad Labem (3/2), 5. Geosan Kolín (1/1), 6. NH Ostrava (3/3), 7. BK JIP Pardubice (3/4), 8. Královští sokoli Hradec Králové (2/3), 9. Basket Brno (1/2), 10. BK Armex Děčín (1/2), 11. BK Olomoucko (1/5), 12. Dekstone Tuři Svitavy (1/6).