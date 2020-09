Druhé dějství nejvyšší soutěže hokejbalistů nabídlo regionální bitvu. Zatímco pro letohradské Jeleny se jednalo o premiéru, tak pardubičtí hráči do zápasu šli s cílem napravit neúspěch z minulého kola. Povedlo se.

EXTRALIGA

SK Hokejbal Letohrad – HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Branky: 29. Faltus (Bečka, Bogdány) – 9. Zajíček (Bílý), 15. Bílý (Langr), 24. Zajíček (Bílý, Kubeš).

Letohrad: Šimara – Krejsa, Bečka, Adamec, Hejtmánek, Anýž, Vychytil – Bogdány, Halbrštát, Faltus, Macháček, Rozlílek, Lajčiak, Věchet, Cvejn, Hubálek, Levý, Studénka. Pardubice: Stárek – Kopřiva, Kvapil, Novotný, Vlasák, Zajíček, Školoudík – Bílý, Česák, Kohoutek, Krejčí, Kubeš, Langr, L. Moravec, Š. Moravec, Strouhal.

„Zápas jsme začali podle představ, měli jsme dobrý pohyb a dostávali se do šancí. Bohužel jsme udělali dvě hrubé chyby a soupeř je potrestal. Ve druhé třetině nás Pardubice zatlačily, my jsme lehce ztráceli míčky, kazili spoustu přihrávek a kvůli tomu inkasovali třetí branku, kdy jsme byli málo důrazní u našeho gólmana. Měli jsme možnost snížit z trestného střílení, to jsme nevyužili, ale záhy jsme přece jen skórovali na 1:3. Třetí třetina nabídla boj s pár šancemi na obou stranách, nicméně nic takového, z čeho bychom dokázali snížit. Kromě prohry nás mrzí rovněž zranění Vojty Bogdányho, který bude nějaký čas mimo,“ litoval letohradský trenér Tomáš Friml.

„Od začátku to byl bojovný zápas s řadou osobních soubojů. Nám se podařilo dvakrát utéct a krásnými blafáky jsme se ujali vedení 2:0. Ve druhé třetině jsme byli lepší a dokázali zvýšit. Domácí sice v přesilovce snížili, ale jinak jsme měli více ze hry. V poslední části to bylo trochu nervózní, ale konec jsme si pohlídali a soupeře nepustili ke snížení . Ocenil bych, že i přes derby jsme měli pouze dvě vyloučení. Byl to týmový výkon,“ hodnotil vydařené utkání kouč vítězů Jiří Mašík.

Po druhém kole obsadily špici extraligy Kert Park Praha a Ústí nad Labem s plným počtem bodů, Pardubice jsou v neúplném pořadí šesté (3 body) a Letohrad desátý (0).

Příští program extraligy (sobota 19. září a neděle 20. září): Most – Letohrad, Pardubice – Hostivař, Ústí nad Labem – Letohrad.

1. LIGA

HbK Bulldogs Brno – SK Kometa Polička 4:3 PP (1:1, 0:2, 2:0 – 1:0). Branky: 14. Toman (Klíma), 32. Emmer (Klíma), 36. Klíma (Emmer, Nazad), 50. Emmer (Baláč) – 10. Levý (Geba), 20. F. Štefka (Levý), 23. O. Tobiáš (F. Štefka).

HBC Malenovice – HBC Autosklo H.A.K. Pardubice B 2:4 (0:1, 0:2, 2:1). 36. Medřický (Nohal, Vingárek), 43. Nohal (Hruboš, Vingárek) – 3. Langr (Deml), 27. Deml (Janeček), 28. Geisler (Langr), 45. Langr (Geisler, Foršt).

Utkání HBC Svítkov Stars – HBC Plzeň B bylo odloženo.

První ligu vede šestibodový Suchdol nad Lužnicí, z krajských zástupců je na tom nejlépe třetí Polička (4 body).

2. LIGA

Ježci Heřmanův Městec – HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice C 9:4, TJ Lokomotiva Česká Třebová – HBC Chlumec nad Cidlinou 3:0, HBC Hradec Králové B – SK Hokejbal Žamberk 7:3, Jestřábi Přelouč – 1. HBC Svitavy 5:0.

Po dvou kolech jsou na čele bez ztráty bodu Česká Třebová a Heřmanův Městec.