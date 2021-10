V letošním ročníku chyběli zástupci české špičky, žádný plochodrážník z Česka se do semifinále neprobojoval. Blízko byl pardubický jezdec Hynek Štichauer, jemuž chyběl k postupu ze čtvrtfinále jeden bod.

"Patryk si to za svůj výkon určitě zasloužil, ve finále nám po dobrém startu nedal šanci," poznamenal Doyle, jenž mohl změnit historii závodu tím, pokud by vyhrál počtvrté za sebou.

"Povedl se mi start. Do poslední chvíle jsme doufal, že motocykl vydrží až do cíle," přiznal Dudek. Druhý dojel Australan Jason Doyle, třetí byl Timo Lahti z Finska.

Teď už polskému závodníkovi vše klaplo. V semifinálové jízdě mu sice nevydržela pneumatika po dojetí do cíle, ale v nejdůležitější moment už se na svůj stroj mohl devětadvacetiletý Dudek spolehnout.

"Konečně se mi tady podařilo vyhrát. Jsem rád, že mě sem opět pozvali. Teď je to opravdu velká satisfakce," uvedl Dudek. K pardubickému triumfu měl velmi blízko již v roce 2015, ale kvůli prasklému řetězu musel z vedoucí pozice ve velkém finále odstoupit. Radoval se tehdy Jurica Pavlic.

Do velkého finále postoupili hned tři Australané, ale nejlépe odstartoval Dudek. V dalších kolech si udržoval bezpečný odstup od svých pronásledovatelů a na první pozici zůstal až do konce závodu.

