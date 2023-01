A poprvé se tak nedostane jako člen asistenčního vozu Cupra do cíle. „Nemrzí mě to. Důležité je, že se Zdeňkovi zdravotně nic závažného nestalo. Letošní ročník je v Saudské Africe suverénně nejtěžší.“

Zkušený jezdec na čtyřkolce Yamaha se rozhodl po společné debatě s týmem nenastoupit do páteční etapy. A tím ze soutěže odstoupit. Nebylo se čemu divit, v letošním ročníku totiž Tůma několikrát nepříjemně havaroval. „Když narazil stehny na řídítka, tak se mu nohy hodně pohmoždily. Má je opravdu celkem dost fialové. Už nemohl na čtyřkolce dlouho stát, navíc při jízdě po kamenech by se hodně trápil,“ vysvětloval Burkoň.

Letošní trasa je v Saudské Arábii podle něho nejtěžší. A důvodem je zejména počasí a dlouhý neustávající déšť. „Kvůli němu je to pak tady rozbité a mokré. Jezdci na motorkách a čtyřkolkách musí překonávat vysoké vyjeté koleje v rozbahněném písku. Náš Zdenda několikrát vyjel mimo vyznačenou trasu, aby se tomuto terénu vyhnul. Kdyby bylo sucho a normální písek, náročnost by taková nebyla,“ doplnil Michal Burkoň.

Pardubický tým se letos do cíle nepodívá.Zdroj: Barth Racing

Své čtvrté místo z loňského roku tak Tůma nevylepší. Společně s dalšími členy pardubického týmu se bude vracet do Česka. Burkoň, který v asistenčním voze natáčel také pořad pro Českou televizi Saudská Arábie za oponou, se tak nepodívá do slavné pouště „Vyprahlá pustina.“ I tak si letošní ročník užil, hlavně si všiml velkých rozdílů. „Je zde daleko větší nadšení a ochota od místních lidí, oproti prvním ročníkům se to hodně posunulo. Atmosféra je jiná,“ dodal Burkoň, který má zkušenosti z Jižní Ameriky, ale také z Africa Eco Race.

„Oproti těmto zemím se na nás v Saudské Arábii nikdo křivě nepodíval, nechtěl nám nic ukrást. Všichni se tvářili pozitivně a místní lidi nás neustále zvali na kávu a čaj, chtěli se podělit o jídlo. Takhle pozitivní energii jsem tady ještě nezažil,“ dodal Burkoň, který se kromě závodění stará o Autocentrum Barth.

