/FOTO/ V polské Toruni se uskutečnilo halové mistrovství světa veteránů v atletice. Mezi tisícovkami účastníků nechyběla ani tradičně početná, více než stočlenná česká výprava. Masters z Česka získali celkem 29 cenných kovů, z toho tři zlaté, šestnáct stříbrných a deset bronzových. Zásluhou Ivo Strnada a Pavla Baara se mezi medailisty objevila také jména reprezentantů litomyšlské Jiskry.

Atletičtí veteráni z Litomyšle na halovém světovém šampionátu. | Foto: TJ Jiskra Litomyšl

Oba muži se představili v pětibojařské soutěži a ve zkoušce atletické všestrannosti obstáli na výbornou, když měli ve svých věkových kategoriích políčeno dokonce na vítězství. To jim však nakonec uniklo. Pavel Baar byl stříbrný v kategorii nad 35 let, když jeho souboj s Francouzem Gouronem rozhodla výška, v níž zástupce ze země Galského kohouta zaznamenal nepřekonatelný výkon 199 cm. Baar za ním v konečném účtování zaostal o rovnou stovku bodů. Ještě blíže ke zlatu měl Ivo Strnad v kategorii nad 70 let. Po čtyřech disciplínách soutěž vedl, ale závěrečný kilometr mu nesedl podle představ a polský soupeř Mielczarek ho v součtu víceboje o 37 bodů předstihl. Svoje druhé stříbro a třetí pro Litomyšl bral Strnad ve skoku o tyči za 310 cm. V sektoru přitom asistoval světovému rekordu v podání vítězného Němce Ritteho. Třetí start si potom přispal na 60 metrů překážek, kde splnil svůj cíl postupem do finále, v němž obsadil šesté místo. Třetím vyslancem litomyšlské atletiky byl v Toruni Zdeněk Novotný, jehož pětibojařské snažení v mimořádně nabité kategorii M50 skončilo na 22. pozici.

Z výsledku halového MS veteránů:

Pětiboj M70: 1. Marek Mielczarek (Pol.) 3488, 2. Ivo Strnad (ČR) 3451 (60 m přek. 10,49, dálka 398, koule 10,92, výška 142, 1000 m 4:44.37), 3. Russell Jacquet-Acea (USA) 3352.

Tyč M70: 1. Wolfgang Ritte (Něm.) 356 SR, 2. Ivo Strnad 310, 3. Antonín Hadinger (oba ČR) 270.

60 m přek. M70: 1. Thad Wilson (USA) 9,73, 2. Henryk Szymura (Pol.) 10,24, 3. Max Yau-Ming Siu (Hongkong) 10,24, … 6. Ivo Strnad (ČR) 11,02.

Pětiboj M35: 1. Eddy Gouron (Fr.) 3638, 2. Pavel Baar (ČR) 3538 (60 m přek. 8,32, dálka 643, koule 12,98, výška 172, 1000 m 3:04.60), 3. Maxim Hall (Brit.) 3387.

Pětiboj M50: 1. Mattias Sunneborn (Švéd.) 4072, 2. Javier Segovia (Šp.) 3912, 3. Pawel Szewera (Pol.) 3867, …22. Zdeněk Novotný (ČR) 2650 (60 m přek. 11.88, dálka 404, koule 10,01, výška 148, 1000 m 3:14,28).