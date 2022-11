Druhá dvacetiminutovka začala v podobném duchu, ale s rozdílem toho, že se již měnila čísla na světelné tabuli. Chrudim udeřila po rohovém kopu, kdy Radovanovič zůstal osamocený před bránou domácích a skóroval tak s jistotou - 0:1. Kajrat následně zkusil powerplay, ale Torres tuhle snahu potrestal gólem do prázdné brány a český mistr náhle vedl hned o dvě branky.

Po dobu dalších patnácti minut se na Chrudim snesla neuěřitelná "tlaková vlna" domácích. Kajrat ale dlouhou dobu bušil do pevné obrany hostů zbytečně. Svěřenci trenéra Condeho předváděli velmi obětavý výkon spojený s nadstandardním výkonem brankáře Dudua. Kajrat udeřil až v předposlední minutě, kdy na pravé straně zůstal osamocený Vilela. V samotném závěru si Chrudim již vítězství pohlídala a naopak Kajrat ukázal i temnou stránku, když právě Vilela obdržel červenou kartu za napadení jednoho z hráčů hostí.

To však nic neubralo na radosti Chrudimi, a ta tak slaví historicky první vítězství nad jedním z nejlepších týmů v Evropě. Postupové naděje tak nadále žijí. V sobotu ale potřebují vyhrát nad maltským mistrem Luxol St. Andrews a to od 13:30.

Utkání hodnotil Matěj Slováček, který tým z pozice kapitána dovedl k tomuto historickému vítězství:

"To, že jsem kapitán mě samozřejmě těší, ale především bych chtěl poděkovat celému mančaftu za výkon, který jsme předvedli. Jeli jsme sem s tím, že nám moc lidí nevěřilo. Už v zápase s Benfikou jsme ukázali, že se s těmito soupeři můžeme měřit a proti Kajratu jsme to jen potvrdili. I přesto, že nás Almaty tlačilo, tak jsme dokázali využít naše šance, výborně jsme bránili a podržel nás brankář. To pak vedlo k tomu, že jsme dokázali vyhrát. My jsme od začátku věřili, že se nám bude dařit. Do zápasů jsme šli s tím, že budeme bránit nejlépe, jak umíme. Nějaký šance vždy přijdou a ukázalo se to jako správná cesta. My dál bojujeme o postup do final four."

AFC Kajrat Almaty – FK Chrudim 3:5 (0:1). Branky: 39. Vilela – 23. Radovanovič (Everton), 25. Torres. ŽK: Max (FK Chrudim). ČK: Vilela (AFC Kajrat Almaty). AFC Kajrat Almaty: Dennis (Serikov) – Akbalikov, Gomes, Junior (C), Ruiz – Cesar, Favero, Martins, Orazov, Sanz, Tursagulov, Vilela, Jesenamanov. FK Chrudim: Dudu – Doša, Everton, Radovanovič, Torres – Capinha, D. Drozd, P. Drozd, Koudelka, Kubát, Mareš, Max, Slováček.