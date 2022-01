Startuje 12. února.

Do Finska se vydá s kamarádem z Prahy. Odstartují společně a půjdou ve dvojici, což je příjemnější a bezpečnější, ale zároveň jde každý „sám za sebe“. „Musíme mít každý svoji výbavu, nelze, že já bych měl třeba vařič a on benzín,“ vysvětluje Kocourek.

Závod je možné absolvovat na lyžích, pěšky i na saních. Luboš se rozhodl pro takzvaný splitboard. To jsou široké lyže zaoblené dovnitř a jsou vhodné právě do jemného a kyprého sněhu, který na české borce čeká. I lyžařské hůlky budou zcela odlišné. „Budou vypadat jako ty staré bambusové hole s koženými talířky, ale přitom jsou moderní duralové s pásky z umělé hmoty,“ popisuje s úsměvem důležitou součást výbavy.

Tu poveze na speciálních saních, které jsou kratší než obvykle, aby se dalo dobře zatáčet. V některých úsecích ale lyže sundá a půjde pěšky.

Sportovec hodně přemýšlí o oblečení. „Řeším boty, doporučují se lehké goretexové, na večer zase teplý, lyžáky nebudu mít vůbec, vázání u splitboardu je totiž speciální a můžu mít normální boty. A ještě budu mít péřové papuče na noc,“ vypočítává Luboš Kocourek. Z nezbytného oblečení zvolí péřové a goretexové kalhoty, a kvalitní vlněné spodní prádlo i ponožky.

Luboš Kocourek a jeho přípravy.Zdroj: archiv sportovce

Důraz klade na dobré spaní, bude mít ten nejlepší a nejteplejší spacák, karimatku izolovanou hliníkovou folií, pak takzvaný Žďárského vak. Spát se totiž bude většinou venku, jen občas závodníci po cestě narazí na přístřešek, v němž budou moct přenocovat. Na saních potáhne i lopatu na vyhrabání, malou lékárničku, v níž nebude chybět množství náplastí na puchýře nebo léky na bolest. Ve speciální vestě ponese tužkové baterie, aby zůstaly v teple, budou třeba do navigace nebo powerbanky. Je důležité najít zlatou střední cestu mezi komfortem a hmotností vybavení, kterou závodníci potáhnou na saních.

Podcenit nechce ani energetické jídlo. „Dehydrované jídlo, sušené maso, sušené ovoce, nechci jít cestou čínských polévek, jídlo musí mít co nejvíce energie,“ říká sportovec. Vodu budou závodníci vyrábět ze sněhu a přidávat minerály. „Na litr vody se spotřebuje hodně sněhu, takže každý večer budeme vyrábět vodu,“ má jasný program.

Ve spojení se světem budou startující prostřednictvím GPS, pořadatelům se musejí dvakrát denně hlásit. Mobilní telefon budou mít také, ale a není jisté, jak dobrý bude v odlehlých končinách signál.

Luboš Kocourek se dlouhodobě intenzivně připravuje. Aby si zvykl na zátěž saní plných výbavy vážících okolo čtyřicet kilogramů, běhá a chodí s pneumatikou. Posiluje také s gumou na rukách, chodí do posilovny, přespává venku, plave ve studené vodě a polozamrzlých rybnících.

„Chci zkusit, co vydržím,“ říká odhodlaně o tom, proč se pouští do takhle extrémní výzvy. „Kouzlo je, že člověk stráví spoustu času sám se sebou,“ usmívá se. Dobře ví, že je nutná dobrá kondice, ale zároveň psychická odolnost. Tento závod za sedm let jeho historie dokončili pouze tři lidé, z toho dva Češi. „Dávám si úkol dokončit. Nemusí to být v perfektním čase, ale dokončit,“ říká.

Je jasné, že kvalitní výbava není levnou záležitostí. Svitavský odvážlivec by tak rád našel partnery, jejichž loga ponese finským Laponskem. A příznivcům může slíbit, že prostřednictvím městského facebookového profilu bude informovat, kde se nachází a jak se mu daří. „Těším se, zároveň mám respekt,“ přiznává Luboš Kocourek. A do čeho se pustí po Lapland Extreme Challenge? „Chtěl bych zkusit závod Iditarod na Aljašce. Až to sdělím doma, zase mi řeknou, že to nemám v hlavě v pořádku,“ směje se. (ps, rh)