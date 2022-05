Mistrovství ČR v aquatlonu v Praze.Zdroj: 4SPORTS Team Svitavy

I přes velmi nepříznivé počasí v běžecké části předvedli i ostatní závodníci svitavského klubu velice pěkné výkony:

Valerie Sumová 9. místo v kategorii žákyně 8-9 let

Aneta Popelková 10. místo v kategorii žákyně 12-13 let

Lukáš Marek 12. místo v kategorii žáci 14-15 let

Šimon Ihn 22. místo v kategorii žáci 12-13 let

Viola Datinská 29. místo v kategorii žákyně 14-15 let

Tobiáš Ihn 32. místo v kategorii žáci 14-15 let

Kromě hlavní města bojovali svitavští závodníci také při podnicích českého poháru ve Zlíně či Příbrami. „Tyto závody jsou výbornou příležitostí porovnat se s celorepublikovou konkurencí a zjistit, kde je potřeba v tréninku přidat. Závod v Praze byl poslední příležitostí, kde se mohlo bodovat do celkového pořadí v českém poháru. Podmínkou bodování byla účast alespoň ve dvou pohárových závodech. Pěti závodníkům svitavského týmu se podařilo umístit do dvacítky nejlepších,“ radovala se trenérka Ladislava Marková z výkonů svých závodníků a závodnic.

Aneta Popelková 6. místo v kategorii žákyně 12-13 let

Lukáš Marek 9. místo v kategorii žáci 14-15 let

Šímon Ihn 12. místo v kategorii žáci 12-13 let

Viola Datinská 18. místo v kategorii žákyně 14-15 let

Tobiáš Ihn 20. místo v kategorii žáci 14-15 let

Aquatlony jsou pro tuto chvíli minulostí, začínají soutěže triatlonistů a kromě domácích pohárových soutěži se svitavští zástupci představí také v Polsku či Tunisku. „Chtěli bychom poděkovat za podporu městu Svitavy, Pardubickému kraji a České triatlonové asociaci. Pokud vás zajímá více z aktivit svitavského triatlonového klubu, tak je můžete sledovat na facebookovém profilu 4sportsteam nebo na webových stránkách www.4sportsteam.cz,“ dodala Marková.