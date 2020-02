Dva základní důvody měla sedmá svitavská porážka v sezoně, z toho druhá od Pražanů.

Jednak to byl výkon hostujících basketbalistů, zjevně dobře připravených na utkání, které odehráli skutečně výborně a ukázali, že se s nimi musí vážně počítat. Tenhle mančaft může být velmi nebezpečný!

A potom to byly potíže na straně Turů. K dlouhodobě absentujícímu Svobodovi se mimo zápasovou soupisku připojili zdravotně indisponovaní O'Brien a na poslední chvíli i Dodd, navíc někteří další hráči nešli do boje úplně fit.

Možná, že proti slabšímu soupeři by to ještě domácí nějak ukočírovali, proti USK v takové formě to ovšem nebylo možné. Tuři drželi krok do koncovky prvního poločasu, jeho dvě poslední minuty jim však úplně utekly a Pražané odskočili na dvouciferný rozdíl. Ten od té chvíle nepustili.

V nástupu do druhé půle pokračovali v bodové šňůře, naopak domácí zůstali dlouho na střeleckém suchu. Ve 26. minutě to rázem bylo o dvacet (50:70) a celek USK převzal otěže hry pevně do svých rukou. A držel je bez váhání až do konce rozhárané bitvy poznamenané bezmála šedesáti osobními chybami, pěti vyfaulovanými hráči a jedenasedmdesáti házenými trestnými hody.

Mimochodem rozhodčí se přihlásili na přední místo mezi ty, kterým toto střetnutí nevyšlo…

SKUPINA A1, 1. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – USK Praha 76:94 (24:27, 44:55, 60:83)

Body: Puršl 22, Crandall 14, Stamenkovič 12, Marko 11, Kovář 9, Slezák 5, Svojanovský 2, Hlobil 1 – Stevanovič 24, Mareš 13, Sehnal 11, Proleta 11, Křivánek 10, Appleby 9, Petružela 8, Štěrba 6, Marič 2. Rozhodčí: Matějek, Kurz, Kapaňa. Fauly: 27:31. Pět chyb: 34. Crandall, 38. Jelínek – 33. Mareš, 36. Proleta, 40. Petružela. Trestné hody: 37/27 – 34/22. Trojky: 3:6. Doskoky: 36:41. Diváci: 914. Nejlepší hráč utkání: Stevanovič (USK Praha).

Další výsledky:

Nymburk – Pardubice 109:87, Ústí nad Labem – Opava (neděle 2. února, 18:00), Děčín – Olomoucko (sobota 15. února, 18:00).

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (100.0), 2. BK Opava (77.3), 3. Dekstone Tuři Svitavy (69.6), 4. BK JIP Pardubice (56.5), 5. BK Olomoucko (54.5), 6. Sluneta Ústí nad Labem (54.5), 7. USK Praha (52.2), 8. BK Armex Děčín (45.5).

Podrobnosti připravujeme.