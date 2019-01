Vidlatá Seč – Sedmou příčku obsadili v základní skupině tuzemské bowlingové extraligy hráči ABB Vidlatá Seč. Nepodařilo se jim tedy realizovat plán v podobě umístění v elitní čtyřce a tím pádem postupu do finálové skupiny.

Extraligový bowlingový tým ABB Vidlatá Seč. | Foto: archiv klubu

K němu jim na některých turnajích chyběla i trocha štěstí, například na tom závěrečném obsadili šestou příčku, ovšem pouze s minimální ztrátou na soupeře před nimi.



Bowlery z Vidlaté Seče nyní čekají boje ve skupině o udržení nejvyšší soutěže. Ta se bude skládat také ze čtyř kol za účasti osmi klubů. Dva nejlepší z nich postoupí do kvalifikace o extraligové finále, týmy na třetím a čtvrtém místě si zajistí záchranu a zbývající celky o ni budou bojovat po sezoně v baráži. Soupeři pro ABB budou jednak tři „staří známí“ ze základní fáze (BC Trim Pardubice, Tacl Letohrad B a Psí Kusy) a s nimi i čtveřice z moravské skupiny (BO Litovel, CNC Product Ostrava, BO Šantovka a Probowling 1).



Hrát se bude od 27. ledna v hernách v Pardubicích, Brně, Olomouci a Ústí nad Orlicí.



Probowling extraliga – skupina C – konečné pořadí: 1. Bowlingzone C (90 bodů), 2. Bowlingzone A (89), 3. Tacl Letohrad A (76,5), 4. Bowlingzone B (70,0), 5. BC Trim Pardubice (65), 6. Tacl Letohrad B (60,5), 7. ABB Vidlatá Seč (60), 8. Psí Kusy (49).