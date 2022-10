V absolutním pořadí bezmála 2500 startujících to pro něho znamenalo 816. místo, ve věkové kategorii 30 – 34 let byl 209. nejlepší a zařadil se mezi úspěšně české pokořitele legendárního závodu, na který se kvalifikoval letos na dlouhém triatlonu v Polsku.

Dokázal se přitom na havajský vrchol sportovní kariéry připravit přes nepříjemné zdravotní komplikace, stihl vyřídit všechno potřebné k cestě včetně nezbytného finančního zabezpečení a odměnou mu budiž obrovský úspěch, jímž je zdárné absolvování Ironmana.

Sice ve skvělém atmosféře a krásném prostředí, ale také v mimořádně náročných podmínkách.

„Je hotovo, díky všem, co mě podpořili a pomohli uskutečnit start na Ironman World Championship. Bylo to velice náročné i s ohledem na můj měsíční tréninkový výpadek před závodem, naštěstí jsem zmobilizoval všechny síly a dokázal se dostat se ctí do cíle. Když máte sen a jdete si za ním, nic vás nezastaví,“ komentoval Pavel Pešek splnění svého životního zážitku.