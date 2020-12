KDY: 24. prosince

KDE: u vánočního stromu Svitavy

ZA KOLIK: zdarma

Skauti ze Svitav každoročně na Štědrý den chodí do domova s pečovatelskou službou a rozdávají důchodcům Betlémské světlo a spoustu úsměvů. To se ale letos neuskuteční… Bude ale tradiční setkání pod vánočním stromem na náměstí ve Svitavách, kde si může kdokoliv pro Betlémské světlo přijít (s sebou svíčku) … To se bude konat na Štědrý den od 11:00 do 12:00 hodin.