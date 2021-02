KDY: do konce února

KDE: www.kampocesku.cz

Do kterého kraje v České republice byste se vydali na letní a zimní dovolenou? Kam byste vyrazili s dětmi, do jakých lázní byste si jeli odpočinout a kde jsou podle vás ty nejkrásnější památky? Je to právě v našem kraji? Anebo jinde? Do ankety Kraj mého srdce, kterou již podeváté vyhlašuje turistický magazín Kam po Česku pod záštitou Asociace krajů ČR, můžete na stránkách kampocesku.cz hlasovat až do konce února. Najít zde můžete i další soutěže, například fotohádanky (je třeba poznat objekt na fotografii) nebo vyluštit křížovku.