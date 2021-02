KDY: kdykoliv

Pokud milujete nevyzpytatelnost a jednostranné myšlení, stoupněte si v Praze – Dejvicích před ČVUT a najděte si manžela „ajťáka“. Kniha Evy Nedvědové Jak ztloustnout do plavek, to je čtyřicet humorných příběhů o trapných omylech jedné rodiny během třiatřicetiletého manželství. Hlava rodiny totiž vytváří jen těžko uvěřitelné situace, jež jsou často vtipné pouze pro ty, kteří je nezažívají na vlastní kůži: například odjezdy autem v bačkorách a pyžamu, psaní zkušebních testů ve škole místo účasti na synově rodičovské schůzce.

Dozvíte se také, že do tanečních je lepší chodit v šestnácti než po padesátce, jak může zareagovat rodič na otázky svého předškoláka ohledně jeho příchodu na svět nebo proč nikdo nenabízí návod na to, jak ztloustnout do plavek.