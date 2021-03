KDY: kdykoliv

KDE: www.cbmpolicka.cz

Co se inspirovat husity a trošku potrénovat? Městské muzeum a galerie v Poličce vydalo takzvanou Husitskou posilovnu, obsahuje několik výzev, různé inspirace a také trochu dějin posilování.

Husitští bojovníci byli proslulí po celé Evropě. Byli to často obyčejní, negramotní chlapi, kteří uměli dobře ovládat zemědělské nástroje – okované cepy, kosy, sekery. Správný husita musel být silný, statečný a být v kondici. K tomu mu nepomáhala posilovna, jak to známe dnes, ale každodenní práce a úkony, které se vykonávaly doma i na bojišti. Máte na to? Podívejte se na www.cbmpolicka.cz a přijměte některou z husitských výzev.