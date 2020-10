Na železniční trati v obci Vendolí na Svitavsku měla žena jdoucí v kolejišti neuvěřitelné štěstí, projíždějící vlak ji srazil, ale naštěstí neusmrtil.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Dvaačtyřicetiletý strojvedoucí jedoucí s vlakovou soupravou ze stanice Pustá Kamenice do Svitavy na poslední chvíli viděl v kolejišti před horní zastávkou v obci Vendolí jít ženu a za použití zvukového signálu začal ihned brzdit. Střetu nedokázal nezabránit a pravou stranou vlaku do ní narazil. Následně se soupravou, v níž cestovalo pětapadesát cestujících, zastavil. Žena utrpěla zranění, které jí na místě ošetřila posádka rychlé záchranné služby a poté ji převezla do nemocnice. Nikdo z cestujících ani personálu vlaku zraněn nebyl. Při prověřování totožnosti sražené jsme zjistili, že se jedná o třiapadesátiletou ženu z Jindřichohradecka, která je v celostátním pátrání. U strojvedoucího jsme provedli dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem negativním.