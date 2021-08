/FOTO/ Hasiči v sobotu zasahovali v Němčicích na Svitavsku. Vyráželi k muži, který byl na komíně a nemohl slézt dolů.

Na pomoc muži přijeli hasiči z Litomyšle a Svitav. | Foto: HZS PaK

Zdánlivě by se mohlo jedna to scénku z filmu Postřižiny. Šlo však o servisního technika z firmy, která poskytuje internet. Muž vylezl na komín do výšky asi 30 metrů, aby zkontroloval anténu. Z neznámých důvodů ale nemohl slézt dolů.