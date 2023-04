Vyhlídkový let nad Poličkou skončil v polovině června roku 2021 tragicky. Po pádu rogala tehdy zemřeli dva muži. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod nyní vydal závěrečnou zprávu, jak k tragické nehodě došlo. Chyba pilota, následné přetížení stroje a vítr, to jsou hlavní příčiny pádu motorového rogala nedaleko letiště v Poličce.

Rogalo vzlétlo osudný večer z poličského letiště. „Seděli v něm 46letý pilot a 35letý muž. Z nezjištěných příčin se rogalo zřítilo na okraji města,“ informovala po havárii mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Se záchranou mužů pomáhali i svědci, kteří pád viděli, ale oba letci na místě zemřeli.

Trosky motorového rogala si převzali po tragédii inspektoři z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Vyšetřování, proč k tragickému pádu došlo, trvalo více než rok a půl. „Pilot provedl dva vyhlídkové lety s cestujícím se startem z letiště Polička. Při druhém letu odstartoval krátce před západem slunce. Při provádění levotočivé zatáčky přešel z výšky 200 až 250 metrů nad zemí na velkém náklonu do strmého úhlu klesání, ve kterém setrval až do země,“ uvedli inspektoři v závěrečné zprávě k nehodě.

Překvapení pro manželku tak skončilo tragicky. Zatímco ona absolvovala vyhlídkový let v pořádku, její manžel po pádu rogala zemřel.

„Rogalo začalo prudce klesat, ale nikoli pomalým klouzavým letem, nýbrž skloněné přímo dolů. Vím, že jsem ze sebe vyrazil: to přece nemůže vybrat. Než jsem to dořekl, letadlo narazilo do země. Celý manévr s pádem trval jen několik málo vteřin,“ popsal dění svědek, který pád viděl od svého domu.

Pilot rogala byl podle inspektorů zkušený. „Na rogalu jsem nezjistil technickou závadu, která by mohla být příčinou pádu,“ napsal inspektor do závěrečné zprávy.

Příčinou letecké nehody byl podle Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod způsob provádění techniky pilotáže zatáčky motorového závěsného kluzáku s překročenou maximální vzletovou hmotností, nastaveným vyvážením těžký na hlavu a bez potřebného výkonu pohonné jednotky v malé výšce. Další faktor, který přispěl ke vzniku letecké nehody, byl vliv složky zadního větru v průběhu zatáčky.