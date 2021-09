Otce s dítětem odvezla sanitka, jejich spolujezdkyni transportoval do nemocnice vrtulník. "Hasiči asistovali zdravotníkům, zabezpečili místo nehody a provedli protipožární opatření u vozidla," sdělila mluvčí hasičů Jana Poláková. Trasa je nyní průjezdná.

Ve Slatině nabouralo auto do stromu. Na místě byl i vrtulník | Foto: PČR

Dnes vyjížděly krátce před půl druhou odpoledne záchranné složky k nehodě do Slatiny na Svitavsku. Auto narazilo do stromu. Na místě byli tři zranění. Zasahoval i vrtulník.

